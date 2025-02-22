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娛樂 最新消息

又見髮箍！SJ圭賢拼酒喝垮八三夭「清晨5點還在喝」

圭賢展現好歌喉。（D-SHOW提供）圭賢展現好歌喉。（D-SHOW提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕Super Junior圭賢今天（22日）起在林口體育館連唱兩天，今晚邀請樂團八三夭擔任表演嘉賓，成為八三夭的限定成員，還分享自己被邀請到八三夭的練團室，一群人喝酒暢談到早上5點，團長小橘甚至被灌醉，真不愧是「曹酒鬼」。

圭賢與八三夭的合作，讓大家聽得如癡如醉。（讀者提供）圭賢與八三夭的合作，讓大家聽得如癡如醉。（讀者提供）

圭賢去年在五股開唱，邀請八三夭的阿璞當嘉賓，這次圭賢再度邀請八三夭合作，不但整團阿電、小橘、劉逼、阿璞、霸天全到齊，且很快就答應他，讓圭賢十分感激。八三夭則搞笑的說：「我們平常都是背著樂器上台，但圭賢說我們要像個偶像一樣！」阿璞也稱會努力。

阿璞很開心接到邀請，「上次我一個人來，我想說如果可以整團一起來，在台上組另一個團體。」圭賢透露，稍早有與他們一起彩排，「果然是八三夭！就是要整團演出才對，最棒了！」

圭賢（左）、八三夭阿璞一起合唱《我怎麼哭了》。（讀者提供）圭賢（左）、八三夭阿璞一起合唱《我怎麼哭了》。（讀者提供）

圭賢親自選擇八三夭的夯曲《我怎麼哭了》，他與阿璞的好歌喉讓全場粉絲聽得如癡如醉，十分和諧，表演結束後獲得熱烈掌聲。圭賢、阿璞互相告白「我愛你」，阿璞也笑說「這是我們最接近偶像的一刻」，雙方也當場打勾勾，約定好下次再合作。

圭賢獻唱多首夯曲，除了自己的歌之外，還有SJ的歌曲。（D-SHOW提供）圭賢獻唱多首夯曲，除了自己的歌之外，還有SJ的歌曲。（D-SHOW提供）

圭賢今天獻唱多首SJ夯曲之外，還即興表演了《聽海》、《如果你也聽說》、《你好不好》、《想見你想見你想見你》、《那些年》、《永不失聯的愛》等華語金曲，連《在光化門》都唱中文版，誠意滿滿。不僅如此，圭賢還從二樓現身繞場，接著又立刻到一樓近距離與粉絲互動，讓粉絲看好看滿。

圭賢中文越來越流利，每一次都能看到他的進步。（D-SHOW提供）圭賢中文越來越流利，每一次都能看到他的進步。（D-SHOW提供）

圭賢今天也笑果十足，數度嗆聲翻譯老師，圭賢用中文說出「不是夢、是現在、是一輩子、是永遠」，說完之後翻譯老師重新說一次，圭賢回應：「我說了，我已經說了！」翻譯老師當場對不起，粉絲也被逗得哈哈大笑。

圭賢與粉絲互動逗趣。（D-SHOW提供）圭賢與粉絲互動逗趣。（D-SHOW提供）

安可時還戴著「黑白髮箍」，讓粉絲們想到「髮箍梗」（厲旭在高雄場說髮箍，實際上是搞笑嗆FXCK YOU，後來阿璞當圭賢的演唱會嘉賓，創意送上髮箍），其實連圭賢的造型都是台灣觀光吉祥物「喔熊」，又再提一次自己是是觀光宣傳大使一事，相當稱職。

☆飲酒過量，有害健康☆

相關新聞：SJ圭賢竟請到《想見你》原唱八三夭 一拆阿璞禮物怒罵：髮箍！

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