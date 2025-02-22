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娛樂 最新消息

Earth、Mix同居自爆「床事不合」 誤穿對方褲子：好緊喔

Earth（右）、Mix一出場就穿錯衣服，緊急下台換裝。（記者陳奕全攝）Earth（右）、Mix一出場就穿錯衣服，緊急下台換裝。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕泰星Earth、Mix時隔近2年來台，將在明天（23日）下午4點於新莊Zepp New Taipei舉行粉絲見面會，今天受訪時卻穿到對方的衣服，發現SIZE比平常緊，導致拍攝一度中斷，緊急下場換裝，笑翻眾人。目前正在同居的兩人透露，他們平常就會互穿T恤、牛仔褲，內衣等貼身衣物則絕對不亂穿。

相關新聞：泰版《大叔之愛》年後來台！EarthMix戲外竟真的同居了

Earth（右）、Mix親和力十足，大談同居秘辛。（記者陳奕全攝）Earth（右）、Mix親和力十足，大談同居秘辛。（記者陳奕全攝）

Earth、Mix近期第4度合作，演出泰版《大叔的愛》引發熱烈討論，戲外因為Earth的家正在裝潢，只好暫住在Mix的家。同居3、4個月，Earth稱同居生活很不錯，「有人一起吃飯、一起過生活、一起玩遊戲是很幸福的事情。」而且Mix大方不收房租，Earth則負責伙食回報，不過Mix愛吃菜、Earth不愛蔬菜，連吃的都互補。

Earth（右）、Mix受訪途中當場吵起來。（記者陳奕全攝）Earth（右）、Mix受訪途中當場吵起來。（記者陳奕全攝）

不過他們分享生活趣事，沒想到竟當場吵起來，原來兩人生活習慣大不同，有潔癖的Mix不喜歡沒洗澡就上床，或者把東西亂丟在床上，「明明就有籃子，為什麼要放到床上？」Earth則認為無傷大雅，擔心東西不見才會放在床上，講著講著兩人在訪問中吵起來，Earth笑說：「這話題繼續延伸下去吵不完。」但他們澄清不會真的吵架，聊聊美食就恢復正常了。

Earth（右）明天生日，Mix已經準備好生日禮物，不過強調事「秘密」。（記者陳奕全攝）Earth（右）明天生日，Mix已經準備好生日禮物，不過強調事「秘密」。（記者陳奕全攝）

明天是Earth的31歲生日，Mix已經準備好了禮物，不過想先賣個關子。兩人透露私下也常送禮物，先前一起到日本旅遊，Earth付機票，Mix就出住宿錢，禮尚往來；此外，Mix過去曾為深陷低潮的Earth送上能量項鍊，讓Earth十分感動，「價錢不是重點，這是他特別找的，感受到滿滿的心意很開心。」

「Earth Mix 2nd Fan Meeting in Taipei」見面會將於2月23日星期日下午4點於Zepp New Taipei舉行，並為購票粉絲準備了掌心貼掌心一對一HI-TOUCH、專屬紀念合照及專屬紀念海報等三重福利，見面會票價分為NT.6,800／5,600／4,600元／3,200，採全場對號入座，並將於1月26日星期日晚間8點05分，於KKTIX售票系統及全台全家便利商店FamiPort正式開賣，活動相關資訊請洽主辦單位台灣無限娛樂臉書。

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