晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

五月天最愛激推這一味 GX跟風「紅茶煮湯圓」驚呆了

五月天最愛激推這一味 GX跟風「紅茶煮湯圓」驚呆了「鼓鼓」呂思緯、蕭秉治合組的GX，5月要在馬來西亞開唱。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「鼓鼓」呂思緯、蕭秉治昨天合體直播，兩人大顯身手下廚，挑戰炒蛤蜊及煮湯圓。平常沒有在下廚的蕭秉治，當起二廚拿刀切蔥薑蒜，讓鼓鼓看了連忙提醒：「小心呀，你的手還要彈鋼琴。」

相關新聞：蕭秉治38歲生日收到超大禮物！願望快速成真

鼓鼓、蕭秉治合組的限定團GX宣布5月在馬來西亞舉辦「大玩一票」最終站，兩人憶起上次一起到大馬是在12年前，鼓鼓期待說：「這次就像第一次去一樣，聽說場地非常棒，很期待跟大家一起玩！」

相關新聞：「周董」情人節親下廚 打造風琴馬鈴薯寵昆凌

兩人合體下廚，不忘跟上流行挑戰網路瘋傳創意吃法「紅茶煮湯圓」，湯圓特別選擇師兄五月天推薦的焦糖布丁口味，覺得吃了非常驚艷。

五月天最愛激推這一味 GX跟風「紅茶煮湯圓」驚呆了「鼓鼓」呂思緯、蕭秉治合體組湯圓。（相信音樂提供）


令人驚喜的是，直播到一半時，Energy的Toro也連線暢聊，開心表示：「因為這個平台我前幾天才開始經營，我就把第一次的直播獻給你們了。」

Toro更提出邀約，請GX先留下時間，4月5日一起到馬來西亞參加Energy「一觸即發」演唱會。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中