五月天最愛激推這一味 GX跟風「紅茶煮湯圓」驚呆了

「鼓鼓」呂思緯、蕭秉治合組的GX，5月要在馬來西亞開唱。（相信音樂提供）



〔記者陽昕翰／台北報導〕「鼓鼓」呂思緯、蕭秉治昨天合體直播，兩人大顯身手下廚，挑戰炒蛤蜊及煮湯圓。平常沒有在下廚的蕭秉治，當起二廚拿刀切蔥薑蒜，讓鼓鼓看了連忙提醒：「小心呀，你的手還要彈鋼琴。」

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鼓鼓、蕭秉治合組的限定團GX宣布5月在馬來西亞舉辦「大玩一票」最終站，兩人憶起上次一起到大馬是在12年前，鼓鼓期待說：「這次就像第一次去一樣，聽說場地非常棒，很期待跟大家一起玩！」

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兩人合體下廚，不忘跟上流行挑戰網路瘋傳創意吃法「紅茶煮湯圓」，湯圓特別選擇師兄五月天推薦的焦糖布丁口味，覺得吃了非常驚艷。

「鼓鼓」呂思緯、蕭秉治合體組湯圓。（相信音樂提供）







令人驚喜的是，直播到一半時，Energy的Toro也連線暢聊，開心表示：「因為這個平台我前幾天才開始經營，我就把第一次的直播獻給你們了。」

Toro更提出邀約，請GX先留下時間，4月5日一起到馬來西亞參加Energy「一觸即發」演唱會。

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