臧芮萱產後首露面！ 合體YTR尪放閃 羞曝二胎做人計畫：已開機

臧芮萱（左）與老公廖怡塵（右）出席公司春酒。（汗土娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕臧芮萱去年8月宣布「雙喜」，她帶球與交往近5年的YouTuber廖怡塵登記結婚，同年11月迎接兒子「安安」，夫妻倆昨（22日）出席全民瘋車Bar與汗土娛樂的春酒，談起二胎計畫，臧芮萱透露近期與老公已「開機」，廖怡塵則說：「沒關過，也沒避孕。」

臧芮萱（左）與老公廖怡塵（右）出席公司春酒。（汗土娛樂提供）

臧芮萱產後首度公開露面，她表示暫時還沒想生第二胎，哀怨喊：「減肥好難，再一下下。」她稱體重和孕前差不多，但體態尚未完全恢復，坦言與老公有共識生兩個，但私心希望第二胎是女生，打趣形容「抱著嬰兒像是玩辦家家酒，媽媽幫了很多忙。」廖怡塵笑說，雖然會換尿布、幫兒子洗澡，卻還沒有當爸的真實感，「小孩只會躺著。」

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臧芮萱（左）與老公廖怡塵（右）出席公司春酒。（汗土娛樂提供）

臧芮萱誇讚兒子「安安」是天使寶寶，平常不太會哭，有需求才會哭，前陣子發現兒子狂拉肚子，檢查後發現患有乳糖不耐症，在無法親餵母乳、只能喝配方奶的情況下，她的上圍因此「消風」成小C罩杯。

臧芮萱結婚生子首度過農曆新年，嘆沒沾到兒子喜氣。（汗土娛樂提供）

臧芮萱結婚生子後，首度過農曆新年，哀嘆沒沾到兒子的喜氣，賭博都輸錢，買刮刮樂也沒中，倒是兒子收到不少紅包，被問有無收到老公的「安太座紅包」，她說生小孩、坐月子，老公都盡量給她最好，在月子中心住了20天，前前後後花了約5、60萬元，所以過年就沒特別包紅包了。

臧芮萱誇讚兒子「安安」是天使寶寶。（汗土娛樂提供）

談及婚禮，臧芮萱表示，有打算補辦，「想辦成遊樂園的方式，今年有點難，小孩還太小了，想等他可以跟大家一起玩。」然而，廖怡塵屬於行動派，立刻詢問了兒童樂園包場的費用，無奈業者提供的方案不符合他們的需求，他說：「在營業時間包場價錢在20、30萬，但是只能進去，不能玩任何遊樂設施。」夫妻兩希望，如果要補辦婚禮，就要讓大家玩得盡興，所以兩人仍在討論。

臧芮萱產後首露面。（汗土娛樂提供）

臧芮萱（圖）向老公許願去土耳其、埃及度蜜月。（汗土娛樂提供）

臧芮萱向老公許願去土耳其、埃及度蜜月，這是她一直很想去的地方，倘若蜜月成行，屆時小孩會交由媽媽代為照顧，「蜜月就是要兩個人。」至於何時要復出拍戲？她表示有在思考，「以前都沒辦法睡覺、現在就比較有時間可以休息，現在有接一些業配。」夫妻倆為了不讓兒子「安安」露臉，推掉不少業配邀約。

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