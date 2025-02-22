金牌經紀人挺大S轟葛斯齊！ 他不忍「揭黑幕」反擊

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕大S今年春節期間不幸於日本猝逝，經紀人陳孝志昨（21日）在社群貼出昔日大S與她的對話音檔，不僅揭露汪小菲當年買豪宅真相，還酸狗仔葛斯齊「賺錢應有道德底線」，引起葛斯齊不滿回嗆「不是個咖」並揭露經紀人的黑幕。

葛斯齊、大S。（資料照、翻攝自臉書）

事件回顧：名經紀人曝大S音檔 親解汪小菲財務狀況：對張蘭有誤解

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陳孝志21日於臉書撰文提到，對於葛斯齊，「我尊重他的工作與言論自由，但這並不代表我認同他的立場或行為。」他指出，葛斯齊一開始批評汪小菲時，展現出仗義執言的態度，讓自己以為他是非分明。然而，葛斯齊很快轉變立場，開始稱讚汪小菲，「我尊重他的謀生方式，但對我而言，賺錢應有道德底線，不該賺的錢就不該碰。」

該貼文引起葛斯齊不滿，立刻在臉書發文回嗆，陳孝志是「腦袋不清楚」，指出自己從爆料到現在沒賺到、收過任何黑錢，脅迫、當打手、合諧任何費用。「你的心要那麼污像那家人一樣也用不著告訴世人！我收錢爆料或合諧我全家死光，我要是沒幹，你要不要也下一樣毒誓，不敢就把話吞回去！和自稱金牌經紀人講道理很累，發毒誓快一些！笑你不敢。」

葛斯齊不滿陳孝志發文回嗆。（翻攝自臉書）

此外，葛斯齊也針對陳孝志的經紀人的身分反問，「經紀人和狗仔談道德？」直指過去經紀人放假消息，若是旗下藝人被拍到負面消息，想出錢了事的也是經紀人，「更壞的會出賣別人拿另一個藝人的黑料來保自己手上的藝人更是你們！」他怒批陳孝志，「談道德你去找我國中老師請教請教！」

葛斯齊不滿陳孝志發文回嗆。（翻攝自臉書）

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