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娛樂 最新消息

名經紀人曝大S音檔 親解汪小菲財務狀況：對張蘭有誤解

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕經紀人陳孝志今（21日）在社群貼出昔日大S與她的對話音檔，大S曾與陳孝志聊過不丹旅遊，回憶往事讓陳孝志感傷表示一切竟都變得如此遙遠、讓人心酸，他也針對大S與汪小菲昔日爭議傳言出言闢謠護航，他表示：「今天，我寫下這些話，不是為了再去爭論誰對誰錯，只是很單純了把事實真相說一遍，她已經離開了。這一切紛紛擾擾，是時候該畫上句點了。」

汪小菲（左）在大S離世後動作頻頻，備受外界關注。（本報資料照）汪小菲（左）在大S離世後動作頻頻，備受外界關注。（本報資料照）

陳孝志與大S私下不算熟，但曾有過共同討論話題，私下也有聯繫，而針對網路討論汪小菲的財務問題與他跟大S之前的夫妻關係，陳孝志表示汪小菲當初買豪宅，貸款3.5億，但實際上他只拿出3億，剩下的錢去向不明。當時，他剛來台灣時，因為投資生意，與不少對他好的人鬧翻，大家因為大S的關係才不願多說。

至於他的母親張蘭，陳孝志認為很多人對她有誤解，「其實，她的個性沒有汪那麽的…真正的問題，其實在於汪小菲。他的錢一直由母親掌控，因此當時他不斷向大S借錢，卻遲遲沒有歸還，這才導致S媽要求他簽下借據。」陳孝志也說，從頭到尾，所謂的「贍養費」問題，並不是大S在要求汪小菲支付贍養費，而是希望他歸還過去借去的錢。然而，汪小菲對外的形象，卻讓人以為他一直在照顧老婆。

陳孝志也提到，當年大家都以為汪小菲送了一棟豪宅給大S，代表他對老婆很好。實際上，這棟房子的購買並不是單純的「送」，由於王小菲是中國人，貸款額度有限，因此這棟房子是以大S的名義貸款購買。「每個月的房貸約100萬元，而汪小菲並沒有支付，都是由大S在負擔。這對於一個已經減少工作量、專心養育孩子的女從外界看起來光鮮亮麗，實際上卻是一場漫長的掙扎。」

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