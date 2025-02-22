剛宣布懷孕竟爆「醫生曾告知寶寶沒長大」 小許瑋甯淚崩吐絕望心聲
韓笙笙喜曝懷孕消息。（翻攝自IG）
〔記者蕭方綺／台北報導〕31歲混血女星韓笙笙2017年與蔡凡熙主演電影《痴情男子漢》打開知名度，她是混血兒，深邃五官被封為「小許瑋甯」，2023年嫁給圈外男友Paul，近日宣布懷孕好消息，但她透露孕期一度出問題，因為醫生曾對她說：「你的寶寶看起來沒有長大，如果下週還這樣那可能是壞掉的。」讓她當場落淚，好在後來檢查，終於聽到寶寶心跳，讓她放下心中大石。
韓笙笙一週前宣布升格當媽，昨在社群平台坦言懷孕期間其實並不順利，本來滿心期待要聽到寶寶心跳聲，卻被醫生告知：「你的寶寶看起來沒有長大，如果下週還這樣那可能是壞掉的。」帶著安胎藥返家，只能強忍眼淚照常上工直播，度過相當煎熬的一段日子，哭了好幾回，「一下覺得要有信心開始搜尋其他寶寶成功長大的故事，一下又開始搜尋胚胎每個時期該有的大小讓自己再度絕望到不行」。
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好在後來再去醫院檢查，終於聽到寶寶的心跳聲，韓笙笙感慨說：「一週後聽到了全世界最美好的心跳聲後，都還是小心翼翼守護著這個小不點。」除了特別感謝親友的陪伴、照顧，也希望正在孕期的母親都能一起順利迎接寶寶到來。
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