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網紅遭孫生強行脫褲 培根冷眼旁觀？本人影片還原現場

孫生最近捲入桃色風波，而朋友培根也說他是個好色的人。（翻攝自臉書）孫生最近捲入桃色風波，而朋友培根也說他是個好色的人。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕前「反骨男孩」成員、網紅孫生陷桃色風波，曾經與孫生合作過的網紅「舒舒舒二魚」爆料有網紅跟孫生一起拍片時被孫生強壓在身上，甚至還想脫掉女生褲子，並指控網紅培根與攝影師在現場冷眼旁觀，相當糟糕。事發後培根社群平台留言被灌爆，今（21）晚稍早培根選擇在YouTube頻道以影片方式回應此事。

網紅培根在YouTube頻道發布影片還原孫生強壓女網紅現場。（翻攝自IG）網紅培根在YouTube頻道發布影片還原孫生強壓女網紅現場。（翻攝自IG）

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培根在影片中還原現場，他表示這件事在網路上愈演愈烈，且孫生的身體及精神狀況也令人憂心，他本人有道孫生家去照顧、探望，晚上也陪他到醫院就醫，直到昨天孫生狀況才逐漸好轉。培根在影片中還原舒舒舒二魚所提到的拍攝現場，他表示：「內容中的受害者，事我一個非常要好的女生朋友」，為了好好保護女生，他才出面說明這件事。

培根說明當初與孫生一起在女網紅家拍攝《住女生家》一週企劃現場狀況。（翻攝自YouTube）培根說明當初與孫生一起在女網紅家拍攝《住女生家》一週企劃現場狀況。（翻攝自YouTube）

「大概在兩年前，我們在拍《住女生家》一週企劃。那在拍攝之前呢，我跟這位女性友人認識已經一段時間了」培根說：「當晚拍攝完，由於我們都非常累，而且孫生後面又有通告，所以我們就索性一起陪孫生住在女生家，並全暗關燈，席地而睡。納當時女生的房間哩，床的位置大概在這裡（往左側比），那我跟攝影師分別睡在這邊（往右側比）跟這邊（左側下方），並背對著床。在熟睡一段時間後，床那邊出現孫生跟女生的生因，孫生雖然這個人很好色，但由於我們自己人大家都在，應該不會做出什麼太誇張的行為，所以並不以為意，都立馬（立刻）睡去，那當然現場也沒有任何觀看的行為」。

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培根首次發聲還原現場，並以手勢說明拍攝團隊睡覺的區域。（翻攝自YouTube）培根首次發聲還原現場，並以手勢說明拍攝團隊睡覺的區域。（翻攝自YouTube）

「直到孫生離開後，女生才立馬（立刻）起床，並打開燈，並告訴我們剛才的狀況，我跟攝影師才立馬（立刻）意識到事情的嚴重性。這件事如果拿到現在來講，對於性騷擾就是零容忍；這件事如果將來有任何的指控，甚至進行到法律程序，那我一定全力配合，並據實以告」。培根也強調直到今天為止，他和這位女生還是很要好的朋友，但孫生的行為讓他感到非常不齒，即使到現在想到當時的狀況，還是覺得自己太過輕忽，以致後知後覺，更加對這位女性朋友感到抱歉與後悔。

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☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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