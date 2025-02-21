IU不愛朴寶劍？喊嫁首爾男人竟是「口嫌體正直」

IU在《苦盡柑來遇見你》中造型多變，還穿上學生裝，十分清純。（Netflix提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由IU與朴寶劍主演的Netflix溫暖影集《苦盡柑來遇見你》，今天（21日）釋出正式預告與多張劇照，故事橫跨1960年代的濟州島到2025年的首爾，講述兩人歷經人生起伏，卻又讓人感到暖心，且貼近人心的動人旅程。

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IU在《苦盡柑來遇見你》造型多變。（Netflix提供）

正式預告中呈現人生四季的變化，同時展現出IU與朴寶劍令人動心的化學反應。IU飾演的愛純是一名充滿夢想的文學少女，她機靈且充滿抱負，是一名幹練的叛逆少女。朴寶劍則完美詮釋寬植忠誠且堅韌的男子性格，是固執的鋼鐵直男，無論面對何種挑戰，他都以堅定且熾熱的眼神回應愛純。

《苦盡柑來遇見你》朴寶劍（左）、IU在劇中有精彩對手戲。（Netflix提供）

預告開頭，兩人穿著大於自己年紀的服裝，愛純表示：「你這樣真的不後悔？」擁有著自己想法的愛純說自己絕對要嫁給一個首爾人，而不是濟州島上的男人，但其實自己心裡、眼睛裡都直直地看向寬植。

文素利與朴解浚更出演成年時期的愛純與寬植，描繪兩人在人生更成熟階段的堅韌與成長。文素利的聲音說著：「如果我當時就知道，那年春天是我人生的春天，我就會更勇於活得淋漓盡致！」勇往直前的愛純與寬植，將為了愛、家庭、生活不斷向前奔跑然後繼續走下去。

IU（左）、朴寶劍在《苦盡柑來遇見你》中滿滿的復古造型。（Netflix提供）

隨著歲月流轉，觀眾將見證愛純從青春少女蛻變為充滿叛逆精神的女性，從今天釋出的一系列劇照，會看到愛純與寬植間感情的變化。

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