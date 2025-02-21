晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

IU不愛朴寶劍？喊嫁首爾男人竟是「口嫌體正直」

IU在《苦盡柑來遇見你》中造型多變，還穿上學生裝，十分清純。（Netflix提供）IU在《苦盡柑來遇見你》中造型多變，還穿上學生裝，十分清純。（Netflix提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由IU與朴寶劍主演的Netflix溫暖影集《苦盡柑來遇見你》，今天（21日）釋出正式預告與多張劇照，故事橫跨1960年代的濟州島到2025年的首爾，講述兩人歷經人生起伏，卻又讓人感到暖心，且貼近人心的動人旅程。

相關新聞：認愛滿2年 IU、李鐘碩驚傳情變？

IU在《苦盡柑來遇見你》造型多變。（Netflix提供）IU在《苦盡柑來遇見你》造型多變。（Netflix提供）

正式預告中呈現人生四季的變化，同時展現出IU與朴寶劍令人動心的化學反應。IU飾演的愛純是一名充滿夢想的文學少女，她機靈且充滿抱負，是一名幹練的叛逆少女。朴寶劍則完美詮釋寬植忠誠且堅韌的男子性格，是固執的鋼鐵直男，無論面對何種挑戰，他都以堅定且熾熱的眼神回應愛純。

《苦盡柑來遇見你》朴寶劍（左）、IU在劇中有精彩對手戲。（Netflix提供）《苦盡柑來遇見你》朴寶劍（左）、IU在劇中有精彩對手戲。（Netflix提供）

預告開頭，兩人穿著大於自己年紀的服裝，愛純表示：「你這樣真的不後悔？」擁有著自己想法的愛純說自己絕對要嫁給一個首爾人，而不是濟州島上的男人，但其實自己心裡、眼睛裡都直直地看向寬植。

文素利與朴解浚更出演成年時期的愛純與寬植，描繪兩人在人生更成熟階段的堅韌與成長。文素利的聲音說著：「如果我當時就知道，那年春天是我人生的春天，我就會更勇於活得淋漓盡致！」勇往直前的愛純與寬植，將為了愛、家庭、生活不斷向前奔跑然後繼續走下去。

IU（左）、朴寶劍在《苦盡柑來遇見你》中滿滿的復古造型。（Netflix提供）IU（左）、朴寶劍在《苦盡柑來遇見你》中滿滿的復古造型。（Netflix提供）

隨著歲月流轉，觀眾將見證愛純從青春少女蛻變為充滿叛逆精神的女性，從今天釋出的一系列劇照，會看到愛純與寬植間感情的變化。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中