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娛樂 最新消息

認愛滿2年 IU、李鐘碩驚傳情變？

IU（左）與李鐘碩（右）已低調交往2年。（翻攝自IG）IU（左）與李鐘碩（右）已低調交往2年。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣歌手「IU」李知恩去年3月舉行世界巡迴演唱會《2024 IU H.E.R. WORLD TOUR CONCERT》，9月在首爾世界盃競技場演出安可場，交往2年男友李鐘碩被眼尖觀眾發現低調現身，默默支持女友舉動閃瞎眾人，戀情穩定羨煞眾人，不料微博10日瘋傳2人疑似感情生變，震撼各界。

最新爆料顯示，IU近期被目擊已將戒指佩戴在食指，動機被隱射不單純，更被解讀是重回「單身狀態」，認愛滿2年之際疑似戀情告吹，儘管南韓媒體對此沒有進一步相關報導，卻成為微博熱搜話題，2人戀情再成話題焦點，但至截稿為止，雙方經紀公司皆尚未做出回應。

李鐘碩去年9月被目擊低調現身IU演唱會。（翻攝自韓網）李鐘碩去年9月被目擊低調現身IU演唱會。（翻攝自韓網）

據了解，被瘋狂IU、李鍾碩疑似分手，主因有網友發現IU近期發表最新影片中，把在南韓象徵單身的食指戴上戒指，令人不解IU會做出這樣舉動，此消息才會在網路炸鍋被瘋傳。

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