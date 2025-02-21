余文樂罕見演台劇「金主卻找人重拍」 新任男主角詹懷雲回應了

余文樂新台劇被金主拿去重拍。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕余文樂和賴雅妍、李李仁、張書豪2023年合作台劇《便利商店1999》，5月開鏡，8月殺青，至今還沒上檔，卻傳出同一家出品方近日又拍類似名字的影集《便利商店》，由詹懷雲、温貞菱等人主演，近期已開拍，金主遊戲橘子證實重拍。而張書豪、詹懷雲經紀人是同一位，她旗下藝人接連拍新舊版本，她表示：「《便利商店》是不是『重拍』我們不知道，因爲第二次我公司收到的新的劇本版本是完全不同的故事內容。」

相關新聞：余文樂新台劇「全員砍掉大換血」！新任男女主角換成「他們」

請繼續往下閱讀...

詹懷雲主演新拍攝的《便利商店》。（資料照，記者陳奕全攝）

經紀人解釋，看到新版本大綱中需要的角色年紀跟人設也完全不同，所以當時她詢問了製作方，被告知是資方內部需求，決定要開啟第二部同片名全新的戲劇，她說：「所以對經紀公司來說就是一個新的案子，也就照平常一樣就被徵詢的角色跟人選去進行準備。」

而新戲演員也是經過劇組試鏡、跟主創見面聊過又隔一段時間才確認的，經紀人強調：「一切都是很正常的劇組作業情況。」

張書豪拍攝的版本已經殺青。（資料照，記者胡舜翔攝）

至於張書豪之前拍完的戲雖殺青，卻遲遲未上，她透露張書豪已經認真完成了先前的戲劇角色任務，後面後製進度或是何時要產出成品或何時要上片播出，他也理解有很多因素可能會有影響作業，畢竟圈內有很多其他戲劇也不是拍完就一定會馬上有積極進度的，所以也不會覺得資方要重新拍攝新的同片名的戲劇有什麼奇怪，因為角色內容以及故事內容都不一樣。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法