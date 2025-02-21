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娛樂 最新消息

余文樂新台劇「全員砍掉大換血」！新任男女主角換成「他們」

〔記者蕭方綺／台北報導〕余文樂2002年演出《愛情白皮書》、2010年《熊貓人》後，時隔15年和賴雅妍、李李仁、張書豪合作台劇《便利商店1999》，2023年5月開鏡，同年8月殺青，至今還沒上檔，卻傳出同一家出品方近日又拍類似名字的影集《便利商店》，由詹懷雲、温貞菱等人主演，自家鬧雙胞，但據悉這樣的「重拍」，雖然演員、製作人員大換血，但第一個版本的工作人員、演員酬勞都有領到，可見出品方相當有錢。

余文樂新台劇被金主拿去重拍。（翻攝自IG）余文樂新台劇被金主拿去重拍。（翻攝自IG）

對於「重拍」，出品方遊戲橘子今證實確實是重新拍攝，他們指出由於《便利商店》是橘子最具代表性的原創遊戲、也是集團相當重視的IP，在追求高品質的前提下，加上遊戲內容的設定也有些調整，為精準詮釋遊戲中經典內容，「我們大幅調整劇情腳本，同時結合科幻元素，據此延攬新製作團隊及演員陣容進行攝製。十分感謝台中市政府的大力支持，讓我們可以在影視基地100%還原真實便利商店，期待後續拍攝完成再與觀眾分享！」

橘子集團也指出目前才剛開拍《便利商店》，相關素材的選用目前不設限，也尊重導演和團隊的專業評估，但他們說會堅守品質至上、消費體驗優先的標準，也期待未來能跟大家分享更多好消息，期待各界的回饋與建議。

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