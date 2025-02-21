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汪小菲狠斬母子情！張蘭憔悴露面「親吐真實心裡話」

張蘭在新影片中面露憔悴、疲態畢現。（翻攝自TikTok）張蘭在新影片中面露憔悴、疲態畢現。（翻攝自TikTok）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛前婆婆張蘭因妄言造謠等行徑自食惡果，不僅遭封禁直播平台帳號，自有餐飲品牌「麻六記」也被群起抵制，更遭兒子汪小菲怒斬母子關係。眼見營收管道齊斷，張蘭另闢新徑，轉戰Tiktok國際版，積極更新影片的同時，也面露憔悴吐露心聲。

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張蘭19日以「更多關注女性價值，支持女性創業，湧現出更多的女性企業家」為題釋出最新影片，但她面容憔悴、疲態畢現，談及民營企業座談會上一眼望去全是男性企業家，顯見如今女性企業家仍不被社會包容、擁有的資源少、發聲也少，但實占比例卻較高、貢獻更大，且親自帶兵打仗的多。

說到此處，張蘭也不禁感慨：「做女人難，做名女人更難，其實做女性企業家難上加難！」更別提女性稍微有點成就，隨之而來的就是被黑粉上門攻擊詆毀。面對網友留言「很不容易」、「張蘭加油，不畏風雨，勇往直前」給予關心，她則吐露心緒回應：「內心要強大。」、「我們都加油。」

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