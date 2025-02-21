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迪麗熱巴緋聞男友黃景瑜 攜神秘女樂遊富國島

迪麗熱巴（左）與黃景瑜因拍攝《幸福，觸手可及》傳出緋聞。（翻攝自微博）迪麗熱巴（左）與黃景瑜因拍攝《幸福，觸手可及》傳出緋聞。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕因拍攝《幸福，觸手可及》傳出緋聞的女神迪麗熱巴與黃景瑜，交往消息傳了5年，兩人都沒否認，但也沒承認，讓人霧裡看花。近日有網友在越南富國島拍到黃景瑜帶著一名神秘女子出入健身房，女子還披著黃景瑜的襯衫，感覺關係相當密切，只不過那名女子並非緋聞女主角迪麗熱巴，究竟她是誰？引起熱烈討論。

黃景瑜（左）在富國島被拍到與神秘女一同出遊。（翻攝自小紅書）黃景瑜（左）在富國島被拍到與神秘女一同出遊。（翻攝自小紅書）

黃景瑜和神秘女暢玩富國島的在網路瘋傳之後，本人並未出面說明。根據目擊者表示，這張照片是在富國島健身房拍到的，原本以為神秘女是恰好跟黃景瑜坐在一起，但目擊者肯定指出兩人是一前往健身房。

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黃景瑜與迪麗熱巴緋聞傳了5年，雙方皆未證實也沒有否認。（翻攝自IG）黃景瑜與迪麗熱巴緋聞傳了5年，雙方皆未證實也沒有否認。（翻攝自IG）

照片中，黃景瑜身邊的女士長髮飄逸，雖然只是背影，但看得出身材婀娜多姿。由於沒有正面照，網友更是瘋猜，有人認為是女星張藝上，但張藝上前公司副總經理秦川璽立刻出面發文闢謠，「美女開開心心擔心很多年了，勿cue」瞬間撇清關係。

迪麗熱巴粉絲則出面呼籲，黃景瑜始終都沒說明是否與迪麗熱巴交往，乾脆趁這個機會說明白，有交往就承認，沒交往也趕緊澄清。

迪麗熱巴和黃景瑜之間是否有戀情，兩人始終未曾說明。（翻攝自IG）迪麗熱巴和黃景瑜之間是否有戀情，兩人始終未曾說明。（翻攝自IG）

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