晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

DK暫退Threads！認了「關注讓我喘不過氣」

DK開第一槍砲轟孫生。（翻攝自YT）DK開第一槍砲轟孫生。（翻攝自YT）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅孫生近來捲入性騷風波，知名YouTuber「異色檔案」DK拍片怒斥孫生，事件持續延燒，孫生因此出現輕生念頭，DK也自責認為害了對方，甚至放話孫生出事他會負責，狀態令外界擔憂。對此，隨即坦言是「聖母病發作」目前已經清醒，昨（20）再次發文，無預警宣布要暫時關閉Threads調整情緒。

相關新聞：DK清醒了！喊話替孫生負責 認了「聖母病發作」：很白癡

DK宣布暫時關閉Threads。（翻攝自IG）DK宣布暫時關閉Threads。（翻攝自IG）

DK在IG限時動態發文表示，認為自己使用Threads的頻率太高，在與親朋好友討論過後決定要暫時關閉Threads一陣子，「我必須克制自己，好好陪老婆與朋友」，不過他也提到，「但矛盾的是，我又想關心一些動向，如果有大咖的在Threads上面cue我，比如錫蘭，真的要麻煩大家再通知我一下，我會再上去回覆，謝謝所有人關心」。

DK坦言因外界高度關注感到喘不過氣。（翻攝自IG）DK坦言因外界高度關注感到喘不過氣。（翻攝自IG）

DK接著吐露心聲，回想起這幾天感覺就像風暴一樣，到處都能看見自己的臉，「鋪天蓋地的關注，讓我喘不過氣。我從事的這個行業，本質上是扭曲的，演算法推著創作者去追蹤流量，但能扛住這麼龐大關注的人，往往不是正常人。」認為自己只是個普通人，偶爾會思慮不周，希望這些關注能落在真正需要被聽見的人。

提到孫生性騷事件，DK有感而發表示，「我開了第一槍，接下來可能會有更多人站出來，分享他們曾經被傷害的經歷，請大家用最大的關心，最溫柔的心，去聆聽、去理解他們的故事」。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中