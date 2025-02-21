DK暫退Threads！認了「關注讓我喘不過氣」

DK開第一槍砲轟孫生。（翻攝自YT）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅孫生近來捲入性騷風波，知名YouTuber「異色檔案」DK拍片怒斥孫生，事件持續延燒，孫生因此出現輕生念頭，DK也自責認為害了對方，甚至放話孫生出事他會負責，狀態令外界擔憂。對此，隨即坦言是「聖母病發作」目前已經清醒，昨（20）再次發文，無預警宣布要暫時關閉Threads調整情緒。

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DK宣布暫時關閉Threads。（翻攝自IG）

DK在IG限時動態發文表示，認為自己使用Threads的頻率太高，在與親朋好友討論過後決定要暫時關閉Threads一陣子，「我必須克制自己，好好陪老婆與朋友」，不過他也提到，「但矛盾的是，我又想關心一些動向，如果有大咖的在Threads上面cue我，比如錫蘭，真的要麻煩大家再通知我一下，我會再上去回覆，謝謝所有人關心」。

DK坦言因外界高度關注感到喘不過氣。（翻攝自IG）

DK接著吐露心聲，回想起這幾天感覺就像風暴一樣，到處都能看見自己的臉，「鋪天蓋地的關注，讓我喘不過氣。我從事的這個行業，本質上是扭曲的，演算法推著創作者去追蹤流量，但能扛住這麼龐大關注的人，往往不是正常人。」認為自己只是個普通人，偶爾會思慮不周，希望這些關注能落在真正需要被聽見的人。

提到孫生性騷事件，DK有感而發表示，「我開了第一槍，接下來可能會有更多人站出來，分享他們曾經被傷害的經歷，請大家用最大的關心，最溫柔的心，去聆聽、去理解他們的故事」。

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