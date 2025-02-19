DK清醒了！喊話替孫生負責 認了「聖母病發作」：很白癡

孫生。（資料照；中天提供）

〔娛樂中心／綜合報導〕網紅孫生近期因性騷女性而被判刑，事後不少受害者出面發聲，事件還有待釐清，不過他已飽受輿論撻伐，昨還向YouTuber「異色檔案DK」吐苦水說想輕生，DK得知後備感自責，認為當初自己也有拍片揭露他醜聞，所以要負起責任，此舉引來網友堪憂，所幸他稍早已向大家報平安，

DK日前上傳一支「孫生的謊言」引發討論，後來孫生又爆出一連串爭議，DK昨與孫生視訊後表示孫生有想輕生的念頭，讓曾當過短暫社工的他有些過意不去，留言表示：「槍是我開的、火是我燒的，我負責」、「因為他離世，我害的，我會離世，所以負責到底」，這些言論引發網友擔憂，網友紛紛勸DK不要陷太深。

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DK昨喊話要為孫生負責，今天一早向大家報平安。（翻攝自threads）

過了一夜，DK不僅刪除貼文也向大家報平安，「對不起，我昨天聖母病發作，很白癡，真的要感謝昨天一直在勸我的所有朋友，當下沒有辦法看進去你們的建議，但我現在完全清醒了，謝謝，每個人都有他自己的課題，我攬在身上幹嘛？我真的懂了，而且我第一次，發現原來自己有聖母病，今天就是例行的黏老婆。」也說目前會關掉手機停止海巡、回覆網友，「你們的留言我之後會看，該罵我的，我都會承受，因為真的很白癡，我要在老婆旁邊看小說。」

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