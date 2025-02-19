晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

DK清醒了！喊話替孫生負責 認了「聖母病發作」：很白癡

孫生。（資料照；中天提供）孫生。（資料照；中天提供）

〔娛樂中心／綜合報導〕網紅孫生近期因性騷女性而被判刑，事後不少受害者出面發聲，事件還有待釐清，不過他已飽受輿論撻伐，昨還向YouTuber「異色檔案DK」吐苦水說想輕生，DK得知後備感自責，認為當初自己也有拍片揭露他醜聞，所以要負起責任，此舉引來網友堪憂，所幸他稍早已向大家報平安，

DK日前上傳一支「孫生的謊言」引發討論，後來孫生又爆出一連串爭議，DK昨與孫生視訊後表示孫生有想輕生的念頭，讓曾當過短暫社工的他有些過意不去，留言表示：「槍是我開的、火是我燒的，我負責」、「因為他離世，我害的，我會離世，所以負責到底」，這些言論引發網友擔憂，網友紛紛勸DK不要陷太深。

DK昨喊話要為孫生負責，今天一早向大家報平安。（翻攝自threads）DK昨喊話要為孫生負責，今天一早向大家報平安。（翻攝自threads）

過了一夜，DK不僅刪除貼文也向大家報平安，「對不起，我昨天聖母病發作，很白癡，真的要感謝昨天一直在勸我的所有朋友，當下沒有辦法看進去你們的建議，但我現在完全清醒了，謝謝，每個人都有他自己的課題，我攬在身上幹嘛？我真的懂了，而且我第一次，發現原來自己有聖母病，今天就是例行的黏老婆。」也說目前會關掉手機停止海巡、回覆網友，「你們的留言我之後會看，該罵我的，我都會承受，因為真的很白癡，我要在老婆旁邊看小說。」

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
☆安心專線：1925
☆生命線協談專線：1995
☆張老師專線：1980

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中