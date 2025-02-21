香港賀歲檔冠軍要在台灣上映！古天樂《臨時決鬥》領軍爆笑打擂台

〔記者許世穎／綜合報導〕香港今年賀歲檔冠軍電影《臨時決鬥》確定在台上映，由多次合作的古天樂和梁詠琪再度搭檔，聯手《九龍城寨之圍城》伍允龍、胡子彤、張文傑和天才童星「魚蛋妹」王尹菁，再加上周秀娜、王丹妮共同演出，眾女星梁詠琪、王丹妮及周秀娜為電影接受一個月泰拳特訓，古天樂則笑說：「我是退休拳王，所以不用辛苦特訓了！」

古天樂在《臨時決鬥》飾演退休拳王。（華映提供）

該片由《臨時劫案》導演麥啟光執導，古天樂再扮功夫高手，演出昔日的傳奇泰拳拳王，但現在只守著一間小小的拳館，但仍希望將泰拳發揚光大，而梁詠琪則扮演他的太太，曾是一線女星，但為家庭息影多年，正在力圖復出之路。

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兩人上一次合作賀歲片是經典的《嚦咕嚦咕新年財》，《臨時決鬥》更是第6度合作，再扮夫妻默契十足，一見面就互相讚美，古天樂說：「Gigi還是那麼漂亮，不知道是怎麼保持的。」梁詠琪大讚古天樂身材依然很精瘦、很Fit，「他在電影中都穿背心和短褲，我看得一清二楚，身材很好。」

《臨時決鬥》已是梁詠琪（左）和古天樂第6度合作，中為童星王尹菁。（華映提供）

《臨時決鬥》以誇張情節、歡樂劇情、精彩動作場面包裝，實則描述人要如何面對挑戰及轉變的心態，不僅勵志，更有豐富的娛樂性，將於3月21日在台上映。

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