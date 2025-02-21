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娛樂 最新消息

酷炫孫生「拍私密片」交換看？反骨前團員認有耳聞：他們說當藝術

「反骨男孩」成員酷炫、前成員孫生（右）遭爆偷拍私密片。（翻攝自IG）「反骨男孩」成員酷炫、前成員孫生（右）遭爆偷拍私密片。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅星宣2023年控訴，遭網紅團體「反骨男孩」酷炫偷拍性愛私密片，甚至外洩給其他團員看。不過，酷炫表示，已收到法院不起訴處分書，感謝司法還他清白；隨著孫生性騷事件延燒，此事再度被提起，星宣前天（19日）加碼爆料，當年事件曝光後，酷炫在網路上帶風向並抹黑她。對此，2020年退出反骨的瑋哥受訪時透露，有耳聞孫生、酷炫會拍攝和女性的私密片，「他們都說當作是藝術」。

事件回顧：星宣「私密片外流」哭整夜！ 不甘淪為玩物：這是我最後的尊嚴

星宣2023年6月時曾PO長文控訴，「反骨男孩」酷炫偷拍「性愛影片」，並將過程散佈給團員一同嘻笑嘲弄，要求對方出來面對。事隔一年後，酷炫2024年6月拍片表示，他收到了法院不起訴處分書，感謝司法還他清白，雖然對於工作損失、名譽損害已無法彌補，但他認為還是需要拍片澄清，讓外界了解事情真相。

事件回顧：酷炫遭控偷拍私密片判決出爐！怒嗆星宣：不要每天搞小動作

「反骨男孩」前成員瑋哥認有耳聞孫生、酷炫有拍私密片。（翻攝自臉書）「反骨男孩」前成員瑋哥認有耳聞孫生、酷炫有拍私密片。（翻攝自臉書）

近日隨著孫生性騷事件延燒，此事再度被提起。據《ETtoday星光雲》報導，瑋哥坦承，確實耳聞孫生和酷炫會拍攝和女性的私密片，「他們都說當作是藝術，有看到類似的舉動，我沒有深入去探究，我不知道這個影片到底有沒有犯罪的內容，我還想說會不會是SET的。」至於有無互相交流、多人運動，他則說沒有實際看過，所以不清楚。

事件回顧：昔控酷炫「偷拍私密片」判不起訴！網紅星宣再爆被帶風向

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