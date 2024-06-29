酷炫遭控偷拍私密片判決出爐！怒嗆星宣：不要每天搞小動作

酷炫（左）過去遭星宣指控拍攝私密片、偷拍與未成年性愛片。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網美星宣過去控訴，遭網紅團體「反骨男孩」酷炫偷拍性愛私密片，並指控他與未成年發生性行為以及偷拍，甚至會外洩給其他團員看。昨（28）晚，酷炫在YouTube發片，表示收到不起訴處分書，也對案件事後影響進行描述。

酷炫出面聲明星宣指控私密片一事。（翻攝自YT）

酷炫昨晚在YouTube發片，星宣當時對他提出刑事告訴，在事隔一年後，他收到了法院不起訴處分書，感謝司法還他清白。雖然對於工作損失、名譽損害已無法彌補，但他認為還是需要拍片澄清，讓外界了解事情真相。

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酷炫表示已收到不起訴處分書。（翻攝自YT）

而酷炫最後也對星宣喊話，希望她對自己人生負責，不要每天搞小動作，帶風向貼標籤，每天怨天尤人也不會有人同情。影片一曝光也吸引許多網友關注，紛紛留言：「舉證之所在，敗訴之所在」、「還給你清白了，恭喜。」

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