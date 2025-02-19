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娛樂 最新消息

昔控酷炫「偷拍私密片」判不起訴！網紅星宣再爆被帶風向

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅星宣過去控訴，遭網紅團體「反骨男孩」酷炫偷拍性愛私密片，指酷炫與未成年發生性行為還偷拍，甚至會外洩給其他團員看。不過，酷炫表示，收到法院不起訴處分書，感謝司法還他清白；隨著孫生性騷事件延燒，此事再度被提起，星宣於社群PO文「不蹭現在，那要蹭何時？」並分享當年是如何被帶風向。

星宣（左）曾控酷炫偷拍私密片。（翻攝自IG）星宣（左）曾控酷炫偷拍私密片。（翻攝自IG）

事件回顧：星宣「私密片外流」哭整夜！ 不甘淪為玩物：這是我最後的尊嚴

星宣於IG發限時動態表示，「不蹭現在，那要蹭何時？」稱自己被霸凌好幾年，怎麼可以放過這個機會，直言若是不趁這個機會說出來，自己會冤屈到死。

星宣指出，2023年風波期間，酷炫試圖抹黑她，最終也成功帶偏方向。她透露，當年酷炫要求前經紀人以受訪的角度控訴自己人格有問題，事實上，這是酷炫要求她表演的人設，卻以這點攻擊，讓網友認為覺得她在自導自演，對此，她感嘆，「我的證據就是不方便公開的東西」。

事件回顧：酷炫遭控偷拍私密片判決出爐！怒嗆星宣：不要每天搞小動作

此外，星宣指控酷炫，試圖將事件引導至感情面向，「導向我倒貼你得不到，而且要毀了你，說男生要好好保護自己，導向自己才是受害者。」她怒轟，這根本就是煙霧彈，模糊「偷拍」焦點。

星宣認為，酷炫種種言論帶偏風向，成功塑造「我就是來要錢，還有腦子有問題的感情報復女」的形象，讓她被撻伐、霸凌，可是後續也有其他女生訴苦，所以「我不會放過任何說出真相的機會」。

星宣踢爆，當年此事件被酷炫帶風向。（翻攝自IG）星宣踢爆，當年此事件被酷炫帶風向。（翻攝自IG）

星宣IG限時動態。（翻攝自IG）星宣IG限時動態。（翻攝自IG）

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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