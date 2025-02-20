五熊結婚5年宣布懷孕了！ 「噁心整天」情人節驗出2條線

五熊（左）喜曝懷孕。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕「五熊」蔡頤榛2020年與圈外男友張皓羽結婚，人妻生活過了5年，今（20日）在社群分享孕肚照，喜曝懷胎7週，即將成為新手媽媽。

五熊（左）喜曝懷孕。（翻攝自臉書）

五熊在Instagram提到，她和老公2月12日於鼓浪嶼度假，從那天開始感受到懷孕跡象，「從起床開始我就一直想吐，噁心了一整天。」老公也察覺她的身體變化，詢問：「妳是不是懷孕了？妳生理期好像很久沒來了？」她神經大條覺得不是，隔天還是很想吐，「而且全身好累，吃不太下卻又很餓，真的不像平常的我。」

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五熊（左）喜曝懷孕。（翻攝自臉書）

當晚，五熊她和老公到了廈門，她到住宿附近的藥局買了驗孕棒，「2月14號早上8:20起床一測，立刻兩條線！哇！我真的懷孕了耶！看來今年會非常有趣和刺激了！」

回台灣後，五熊去醫院產檢，聽到寶寶的心跳聲，讓她直喊：「感覺好奇妙！」她透露寶寶目前7週了，「我每一天都在感受身體的變化，每天都想躺平，希望接下來一切平安順利！我要當媽媽了。」

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