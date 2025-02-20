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藍葦華《好運來》重現「經典角色」 網友看傻了：這穿越了吧？

藍葦華在《好運來》重現《愛的榮耀》「蔡龍」的造型。（民視提供）藍葦華在《好運來》重現《愛的榮耀》「蔡龍」的造型。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕藍葦華在民視八點檔《好運來》暗戀米可白，深情、憨厚的形象深植人心，近來角色「蔡有財」形象大反轉，頂著「泡麵頭」現身，造型讓人聯想起他在前一齣《愛的榮耀》的經典角色「蔡龍」。

藍葦華在《好運來》重現《愛的榮耀》「蔡龍」的造型。（民視提供）藍葦華在《好運來》重現《愛的榮耀》「蔡龍」的造型。（民視提供）

藍葦華劇中為了調查賭場詐賭的內幕，他決定喬裝，這回他的髮型更澎、更捲，連氣場都升級了不少。當熟悉的泡麵捲髮、木屐造型再次出現，讓不少觀眾驚呼：「蔡龍怎麼突然復活了」、「蔡龍穿越」、「這根本是蔡龍的前傳」、「難道《好運來》是《愛的榮耀》平行宇宙？」

藍葦華在《好運來》重現《愛的榮耀》「蔡龍」的造型。（民視提供）藍葦華在《好運來》重現《愛的榮耀》「蔡龍」的造型。（民視提供）

對於這次「角色穿越」，藍葦華笑說：「當時看到腳本寫我要潛入賭場，還要變裝，我就覺得這個點子超棒，根本是角色大復活！」他也透露，自從《愛的榮耀》播畢後，粉絲仍對角色「蔡龍」念念不忘，這次能在《好運來》以全新形式演出，他感到非常開心，也感謝觀眾多年來的喜愛與支持。

藍葦華在《好運來》重現《愛的榮耀》「蔡龍」的造型。（民視提供）藍葦華在《好運來》重現《愛的榮耀》「蔡龍」的造型。（民視提供）

藍葦華在《好運來》重現《愛的榮耀》「蔡龍」的造型。（民視提供）藍葦華在《好運來》重現《愛的榮耀》「蔡龍」的造型。（民視提供）

除了標誌性的泡麵頭，藍葦華也重現「蔡龍」的經典裝扮，連腳踩木屐的細節都沒少，然而久違的木屐讓他吃足苦頭，他笑說：「真的太久沒穿，一開始走路還會卡卡的，腳趾頭要重新適應。」即便如此，他仍敬業投入，讓這次的蔡龍2.0更加生動。

藍葦華在《好運來》重現《愛的榮耀》「蔡龍」的造型。（民視提供）藍葦華在《好運來》重現《愛的榮耀》「蔡龍」的造型。（民視提供）

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