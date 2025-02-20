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鳳梨夫妻捲「感情糾紛」慘被提告求償千萬 奇葩原因網看傻

鳳梨（右）經常在社群分享與老婆歐菈（左）的搞笑日常。（翻攝自臉書）鳳梨（右）經常在社群分享與老婆歐菈（左）的搞笑日常。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「鳳梨」吳泓逸憑藉直爽大膽的性格，深受不少粉絲喜愛，不時透過社群分享與老婆歐菈的搞笑互動。怎料，日前突然曬出一張民事起訴狀，讓他看了直呼「驚為天人」。

鳳梨和老婆莫名捲入感情糾紛被提告，對方還求償千萬。（翻攝自臉書）鳳梨和老婆莫名捲入感情糾紛被提告，對方還求償千萬。（翻攝自臉書）

鳳梨日前在臉書發文表示，老婆前陣子收到法院通知急忙跑來問他，但因為自己經常收到地檢署傳票，早已習以為常，便撇了一眼就交給公司的法律顧問處理，沒特別理會，直到最近突然收到厚厚一本「民事起訴狀」，鳳梨才決定稍微看一下內容「不看還好...一看驚為天人...」。

鳳梨表示，「整疊訴狀落落長，五分之四都在講原告及她先生的感情糾葛...堪比玫瑰瞳鈴眼，不輸藍色蜘蛛網...」內容令他不解直呼「不是啦...妳們感情糾葛到底關我跟我老婆什麼P事？」令他傻眼的是，原告除了求償金額外，還要求訴訟費用要由原屋主及鳳梨夫妻負擔，遇過不少奇葩案件的鳳梨也直言，「這件可以排上前三」。

貼文曝光後，立即引起不少網友討論，「大概就是老公名下的房子被你買走，她老公沒分她錢⋯⋯衍生出來的」、「個人感情糾葛跟叔鼠什麼事，奇怪了」、「好奇葩，怎麼會變事主」。

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