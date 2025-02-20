鹿晗、關曉彤被爆「零互動3個月」 網：從細節看出分手危機！

鹿晗、關曉彤戀愛以來十分甜蜜，毫不避諱公開放閃。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國演藝圈「明星情侶檔」鹿晗、關曉彤，自2017年官宣戀愛以來十分甜蜜，不過卻在近日被網友發現兩人已3個月零互動，被懷疑是因吵架鬧脾氣，多年戀愛可能將陷入分手危機，在今（20）日還登上微博熱搜，引發外界關注！

根據知情人士爆料，兩人目前正吵架冷戰中，脾氣一樣倔，誰都拉不下臉破冰，所以雙方漸行漸遠。還有網友分析：「他們以往的情人節都會大方放閃，但今年卻毫無消息」、「鹿晗還刪除了原本幫關曉彤轉發的作品宣傳」。

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鹿晗、關曉彤自官宣後，每年幾乎都會有新的合照。（翻攝自微博）

種種小細節都讓外界懷疑兩人是否已情變。此外，還有一名娛樂博主表示：「或許以前的我會覺得他們不可能分手；但現在我不確定了，人的感情是會生變的，更何況已經看過那麼多演藝圈情侶感情破裂的例子。」目前鹿晗與關曉彤都未出面回應傳聞，也讓不少網友開始擔心猜測成真。

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