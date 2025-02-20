《黑白大廚》鄭智善簽台灣經紀約 進軍「美食之國」愛吃自助餐

鄭智善今天宣布在台灣出道。（大浩娛樂行銷股份有限公司提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國首位中式料理女主廚鄭智善因為Netflix《黑白大廚：料理階級大戰》受到關注，她在節目上展現「拔絲」廚藝，打響「港式點心女王」稱號。她今天（20日）宣布簽訂台灣經紀約，大讚台灣是「美食之國」，更對高粱酒情有獨鍾，「喜歡金門高粱58度的，一次能喝一瓶500ml。」

鄭智善說：「很開心能來台灣發展，也希望有機會在台灣開餐廳，非常謝謝大家。」她來過台灣多次，透露很喜歡吃原味蛋餅，另外覺得自助餐很特別，有各式菜色，因為韓國少見，會回想起學生時期在中國念書的情景。

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她學生時期曾赴中國揚州大學學習中餐廚藝，現在仍會簡單的中文對話。畢業後返回韓國，她開始擔任專業中餐廚師，後來自立門戶貢獻所學，目前在自己經營的2家中式料理餐廳擔任主廚，主打港式點心。她分享很喜歡金門高粱酒，對金門買的菜刀也很是滿意，對威士忌還好。

鄭智善親切比出愛心。（大浩娛樂行銷股份有限公司提供）

憑藉《黑白大廚》暴紅，她的知名度也從料理界打進一般大眾目光，去年她受邀參加KBS綜藝《社長的耳朵是驢耳朵》，因而來台錄製節目，當時她因緣際會下認識台灣製作人陳安齊，兩人恰巧又都是巨蟹座，且同屬於ENTJ目標導向性格，一拍即合。

雙方後續展開進一步合作，鄭智善透露自己喜歡台灣的生活步調，陳安齊已為她接洽一檔美食實境秀，她將擔任評審，預計今年中在台灣開拍。未來關於演藝及料理的各種可能，無論新節目或品牌合作，開餐廳或推出料理包，她都樂觀其成。不過她透露，其實來台出道這件事情，兒子還不知情，她笑說：「我兒子最喜歡我出去工作了！」

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