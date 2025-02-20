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娛樂 最新消息

八木勇征18歲夢想當足球員 受傷止步嘆：對未來很徬徨

 櫻井海音（左起）、八木勇征、井上祐貴、椿泰我演出《我們一生只能使用一次魔法》，年齡相仿培養出好感情。（天馬行空提供）櫻井海音（左起）、八木勇征、井上祐貴、椿泰我演出《我們一生只能使用一次魔法》，年齡相仿培養出好感情。（天馬行空提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《我們一生只能使用一次魔法》由八木勇征、井上祐貴、櫻井海音及椿泰我等新生代陣容演繹四個大男孩的魔法之夢。

故事以四個剛滿18歲正準備開始追逐夢想的高中男孩為主角，帶出這個年紀的少年面對友情與親情可能有的徬徨和迷惘。

八木勇征主演電影《我們一生只能使用一次魔法》。（天馬行空提供）八木勇征主演電影《我們一生只能使用一次魔法》。（天馬行空提供）

飾演主角秋人的八木勇征表示，第一次四個人齊聚讀劇本時，儘管只是讀出台詞，也沒有攝影機拍攝，卻讓四人都深深沉浸在劇情中無法自拔，甚至不禁哭到臉都皺在一起，「雖然一開始因為有『魔法』這個元素，讓人覺得這就是個奇幻故事，但故事中角色們的心境、面臨的難題和衝突都很真實，深深觸動我的心！」

八木勇征表示，自己飾演的秋人夢想是成為一名鋼琴家，面對目標他始終勇往直前，儘管一開始也遇到家人的不支持、現實的難解課題等，最終仍在朋友的鼓勵和不懈的努力下完成目標。這讓他回想起當年18歲的自己，當時的夢想是成為一位優秀的足球員，卻因為受傷而不得不夢想止步的往事，「那是我第一次對於未來感到徬徨，因此我也對於主角們面對未來徬徨的心情感同身受！」

八木勇征在《我們一生只能使用一次魔法》飾演的秋人夢想是成為一名鋼琴家。（天馬行空提供）八木勇征在《我們一生只能使用一次魔法》飾演的秋人夢想是成為一名鋼琴家。（天馬行空提供）

此外，八木勇征也笑稱，自己和共同演出的井上祐貴、櫻井海音、椿泰我年齡相仿，因此拍攝現場總是十分融洽，「我們都是看同樣的節目、聽同樣的歌曲長大的人，休息的時候我們都會聚在一起聊許多共同回憶，就像真正的高中同學之間的日常對話一樣。」《我們一生只能使用一次魔法》將於3月14日在台上映。

劇情簡介：這是一個綠意盎然的小村莊。在這個村莊裡有著一個不為人知的秘密。村裡的少年只要到了18歲，就會被告知可以使用這輩子僅此一次的魔法。而能使用這個魔法的時間點，則是年滿20歲之前的兩年之內。在這年迎來18歲的，只有秋人（八木勇征飾）、春日（井上祐貴飾）、夏樹（櫻井海音飾）、雪緒（椿泰我飾）四個人而已。四人原本不相信此事，採一笑置之的態度，但後來得知自己的父親過去也曾使用過魔法，因而召開會議，思考魔法該用在何處，開始認真去面對魔法這件事。高中畢業在即，各自處在人生交叉口的四人，究竟會將魔法用在什麼地方？四人的抉擇，也將大大改變他們的人生…。更多電影相關資訊請見天馬行空粉絲團。

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