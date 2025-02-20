百萬YTR富國島送醫 無奈喊：就算沒吃海鮮還是躲不過

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「那個女生Kiki」是台灣知名的百萬YouTuber，因甜美外型、溫柔親切的性格深受網友喜愛。近日，她在社群平台上分享自己在越南富國島的經歷，不只面容憔悴，整個人看起來有氣無力，讓粉絲十分擔心。

「那個女生Kiki」近期去越南富國島旅遊。（翻攝自IG）

影片中可見，Kiki看起來十分虛弱，她提到：「我在網路上有做功課，大家說富國島的海鮮盡量不要吃，因為可能不太新鮮，所以我真的一口也沒碰」，Kiki還特別找了評價較高的餐廳，沒想到當晚就開始覺得身體不適，甚至在兩個小時後開始頭暈腦脹，喉嚨十分刺痛、呼吸也開始變得不順暢。緊急就醫後才被醫生告知是細菌感染的「急性咽喉炎」。

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此外，Kiki分享那時去的是當地的國際醫院，但環境不太衛生，內部蚊蟲很多、病床也不太乾淨，現場還有許多上吐下瀉的人在等待治療。特別提醒大家，絕對不要在自己免疫力很差的情況下出國，因為她自己經常熬夜、沒有適時吃保健食品的關係，所以在自己身體最沒有保護力的情況下生病，就算沒吃海鮮，還是逃不了。

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