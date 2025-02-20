魏如萱表弟179公分過瘦遭判免役！真實體重曝光

柯智棠。（好多音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕魏如萱的表弟柯智棠相隔7年推出全英文新輯《My Nova》，他第一、二張專輯都獲得金曲入圍肯定、也角逐過華語歌王獎座，之後卻消失多年，他坦承原因：「其實就是中文專輯寫不出來。」最終回到最忠於自我的創作方式，這次發片也沒有任何入圍的壓力，認為把接下來的演唱會呈現好更重要。

柯智棠。（好多音樂提供）

柯智棠原本今年1月5日要舉辦專場演唱會，演出前夕父親在樓梯間摔倒不幸離世，只好延期到3月9日舉辦，他透露目前心情平復不少，演唱會當天雖然不會特地留位置給爸爸，但是親友團會在第一排支持。

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最近藝人兵役問題被關注，柯智棠表示，自己因為家族遺傳關係代謝很快，天生吃不胖，179公分的他僅有50公斤，因為過瘦被判免役，這兩年才因為拚命健身增肌的關係，增重了10多公斤。

柯智棠。（好多音樂提供）

他因為愛看美劇的關係，英文程度很好，之前也常當背包客去印度、土耳其自助旅行，一去就一個月，疫情前他因為創作卡關，乾脆申請去澳洲打工遊學，沒想到疫情爆發而耽擱，最後申請通過了，專輯也寫出來了而放棄。

柯智棠。（好多音樂提供）

雖然沒去打工遊學，但因為簽證已經辦好，他仍飛去澳洲旅遊，搞笑的是去了兩週就回來，「在墨爾本一週後，就很想回家躺著。」他返台後還有點憂鬱，覺得自己是不是老了，至今已經兩年沒出國過，剛好接下來日本、加拿大有演出邀約，他計畫多留幾天四處走走，看自己還有沒有旅行的動力。

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