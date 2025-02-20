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娛樂 最新消息

孫生、AB女誰都不挺！她開轟：物以類聚沒必要同情

「最辣國文老師」Q塔開轟孫生和AB女根本是物以類聚。（翻攝自IG、臉書）「最辣國文老師」Q塔開轟孫生和AB女根本是物以類聚。（翻攝自IG、臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅孫生近日因捲入性騷風波，先是被A女提告遭判刑5月，後續B女也跳出爆料被迫發生性關係，引發輿論撻伐，引網紅DK出面開轟，連反骨團隊都與孫生做出切割。對此，有「最辣國文老師」之稱的網紅Q塔誰都不挺，直呼孫生和AB女根本是物以類聚。

Q塔針對孫生性騷一事發表看法。（翻攝自臉書）Q塔針對孫生性騷一事發表看法。（翻攝自臉書）

有別於其他網紅選邊站，網紅Q塔直接開嗆孫生及AB女，同時也認為當B女選擇走進汽車旅館的那刻就要為自己的行為負責，「他們3人本來就很有問題，狗咬狗一嘴毛，有什麼好互相指責？看不懂」。

此外，Q塔也看不慣正義發聲的DK，「不懂這個旁觀者是關他什麼事？大眾事務可受公評，但公親變事主不曉得什麼操作？根本不是當事人或法官，只靠判決書就自以為正義，這算不算一種私刑正義？」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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