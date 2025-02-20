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娛樂 最新消息

大S驟逝...周渝民憔悴首露面 發聲：對我來講很痛苦

〔記者蕭方綺／台北報導〕「大S」徐熙媛2日因流感併發肺炎病逝日本，享年48歲，讓親友、粉絲震驚又悲痛，前男友周渝民至今都未對外發聲，僅有經紀人以雙手合十表情，表達悲傷之情，他今出席精品活動，是他在大S過世後首度公開露面，神情看起來有些憔悴。受訪時他表示自己對大S有感受，「我要悼念一個人很簡單，在媒體上發表太多言論，對我來講很痛苦，請大家把重點放在該關心的人身上。」

周渝民今現身品牌活動。（記者蕭方綺攝）周渝民今現身品牌活動。（記者蕭方綺攝）

被問及有沒有關心小S？他說已經很久沒聯絡，加上他很少上節目，沒有碰到對方，「我一直以來不喜歡把自己感覺擺在檯面上，我們都會有情緒，但家屬是最重要，我們邊邊角角的人不適合發表什麼。」

周渝民今現身品牌活動。（記者蕭方綺攝）周渝民今現身品牌活動。（記者蕭方綺攝）

此外，之前有粉絲以他名字命名的IG，凌晨連發20條限動緬懷大S，還連發2文哀掉，說永遠不會忘記這份很棒的愛，會永遠想念她，後來被檢舉是假帳號，周渝民今表示自己第一次得知有這個帳號，「我消失網路有15年以上，了解的人就不會覺得是我。」他說對方如果盜用他的帳號發文，當然要追究，因創其他帳號在網路上很容易發生。

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