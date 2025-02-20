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娛樂 最新消息

曹興誠認親密照「私人照片」 陳沂酸打臉速度太快

聯電創辦人曹興誠。（資料照，記者羅沛德攝）聯電創辦人曹興誠。（資料照，記者羅沛德攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕聯電創辦人曹興誠被爆料疑似在中國養小三，多張親密照片更被名嘴謝寒冰曝光，他第一時間怒斥照片AI合成，揚言提告並求償1億，後來又稱隱私權被侵犯。對此，網紅陳沂發文酸諷：「這邏輯前後打臉速度也太快。」

陳沂19日在臉書發文表示：「曹興誠搞得大家好亂啊！」指出疑似曹興誠跟小三親密照流出，他先稱照片真偽不重要，AI發達什麼都能造假，後來又證實照片中女子真有其人是中國籍，擔心會對女子造成毀滅性打擊。隔日，曹興誠改口稱照片偽造，喊告爆料者民事和刑事並求償1億。

最新演變，曹興誠稱不知爆料者哪裡弄來私人照，並將照片變造，讓人看起來更不雅。陳沂疑惑說：「不是啊，你昨天才說照片是『偽造』，表示照片是假的！今天又成了『變造』，承認是真的，只是做了改動，這邏輯前後打臉速度也太快。爆料名嘴謝寒冰把oo遮住的部分是變造，讓照片看起來更不雅？」

陳沂呼籲曹興誠不要拿資深媒體人璩美鳳光碟案出來類比，「璩是被偷拍，你曹董是一系列的自拍欸。而且說真的也沒有不雅（oo有遮住），只是畫面不舒服而已。」

曹興誠昨發文強調：「謝寒冰不知道從哪裡弄來了我以前的一些私人照片對外散布，侵犯了我的隱私權，已經犯法。將照片變造，讓我看起來不雅，當然罪加一等。目的是為了妨害罷免，更違犯選罷法104條，最高可處7年重罪。」

曹興誠指出，2001年璩美鳳光碟事件很多人應該還記得。璩女士分別和兩位男士的性愛畫面，被其閨蜜以針孔相機偷錄，然後公諸於眾，轟動社會。

曹興誠提及，當時有朋友也把資訊傳到我的電腦，我看都沒看，立刻刪除，至今不知道光碟內容如何。為什麼拒絕觀看？因為偷拍是下流的犯法行為，散布於眾更是罪大惡極。「如果我也跑去看，豈不是成了偷窺的共犯？」

曹興誠強調，生命、財產、自由、隱私等等，是每個人的基本人權，不容任意剝奪或侵犯。認真維護基本人權，大家才可能彼此尊重，社會才可能祥和幸福。像中共這樣不尊重人權的社會，即使有了一些臭錢，人人還是活得顫顫驚驚，感覺朝不保夕。即使你當上了國防部長，甚至國家主席，你也可能一夕失蹤，從人間蒸發。

曹興誠痛批，「謝寒冰不知道從哪裡弄來了我以前的一些私人照片，對外散布，侵犯了我的隱私權，已經犯法。將照片變造，讓我看起來不雅，當然罪加一等；他的目的，是為了妨礙罷免，更違犯了選罷法104條，最高可處7年的重罪」。

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