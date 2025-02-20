藝人閃兵靠「槍手」 醫示警：恐影響一輩子幸福

王大陸傳出砸百萬逃兵，涉嫌妨害兵役、偽造文書。（記者潘少棠攝）

〔記者林南谷／台北報導〕檢警偵辦藝人王大陸涉透過不法集團協助，裝病取得不實病歷免服兵役案，發現此不法集團手法相當狡猾，先傳授這些役男在體檢前，以憋氣或繃緊肌肉等方式，造成血壓異常，獲得返家配戴血壓監測儀器機會後，再找有心血管疾病患者「頂包」配戴，因監控數據顯示血壓異常，以此取得重度高血壓證明，進而獲判定免役資格。

這種找槍手頂包作法，台北市立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇表示，藝人閃兵靠「槍手」，這位槍手也太辛苦了，因為要維持三天血壓都在180/110mmHg以上，通常是要在急診觀察，看要怎麼樣給藥並防腦中風，「可以想像到那個體型和身體脆弱度，壽命都不知道剩幾年，有沒有可能帶病投保中，若非槍手，常見以刻意人為方式讓自己成為病態，內臟疾病或僵直性脊椎炎等是不可能的。」

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姜冠宇分析，最常見是刻意體重過重過瘦和弄近視，他也分享很久以前看過超重體位，胖到像是好幾層舒芙蕾疊起來的人類，體重計踩上去，都擔心體重計有沒有事，當場被判定免疫，現場很多其他男生都發出羨慕的驚嘆。

然後，會被護理師吐槽男生這樣有什麼好，姜冠宇誠懇呼籲：「真的要跟大家說這不值得，不管是人為方式或是有真實先天病態帶來的免役判定其實後遺症都很大，搞不好健康餘命都少個10年，刻意人為改變體位都會有內分泌疾病的風險，並且可能影響你一輩子的幸福，犧牲健康男人的幸福，那些實際都是從你個人損失上千萬、上億台幣的價值。」

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