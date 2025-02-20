藝人閃兵靠「槍手」 醫示警：恐影響一輩子幸福
王大陸傳出砸百萬逃兵，涉嫌妨害兵役、偽造文書。（記者潘少棠攝）
〔記者林南谷／台北報導〕檢警偵辦藝人王大陸涉透過不法集團協助，裝病取得不實病歷免服兵役案，發現此不法集團手法相當狡猾，先傳授這些役男在體檢前，以憋氣或繃緊肌肉等方式，造成血壓異常，獲得返家配戴血壓監測儀器機會後，再找有心血管疾病患者「頂包」配戴，因監控數據顯示血壓異常，以此取得重度高血壓證明，進而獲判定免役資格。
這種找槍手頂包作法，台北市立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇表示，藝人閃兵靠「槍手」，這位槍手也太辛苦了，因為要維持三天血壓都在180/110mmHg以上，通常是要在急診觀察，看要怎麼樣給藥並防腦中風，「可以想像到那個體型和身體脆弱度，壽命都不知道剩幾年，有沒有可能帶病投保中，若非槍手，常見以刻意人為方式讓自己成為病態，內臟疾病或僵直性脊椎炎等是不可能的。」
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姜冠宇分析，最常見是刻意體重過重過瘦和弄近視，他也分享很久以前看過超重體位，胖到像是好幾層舒芙蕾疊起來的人類，體重計踩上去，都擔心體重計有沒有事，當場被判定免疫，現場很多其他男生都發出羨慕的驚嘆。
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