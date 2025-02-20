狠斬羅志祥！周揚青5戀情曝光 「男友們身份」全遭起底

周揚青（左）2020年以一封「毀滅級分手信」踢爆羅志祥不為人知的私生活。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕周揚青2020年4月以一封「毀滅級分手信」踢爆交往9年的「小豬」羅志祥私生活混亂、劈腿、多人運動等行徑，甚至扯出與旗下女藝人、化妝師長期存在不正當男女關係。如今5年過去，周揚青第5段戀情近日出現端倪，被外界一致認爲指日可待，以往戀情的始末也遭網友一一挖出。

周揚青17日晚外出遭目擊到身旁多了一位體型高大的男子，不但為她貼心披上外套禦寒，甚至摟著她的腰一路護送至車上，彼此之間的互動十分親密。對此，周揚青先保守以「男嘉賓」稱呼對方，並透露彼此仍在約會接觸瞭解中，「就我之前說過啊那個物理學博士！」

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事實上，周揚青分手羅志祥逾一年後，才與當地知名食品公司的二代羅昊相識相戀，同年更一同參與綜藝節目《女兒們的戀愛4》公開戀情，不過礙於男方不適應鏡頭前的生活狀態，隨後便提出分手要求，但她也沒因此過度悲傷，雙方在溝通過後對外宣佈分手。

為了讓節目能延續下去，周揚青隨即被製作單位安排與另名男嘉賓陳瑞豐相親，2人在鏡頭外甚至被狗仔拍到約會的親密畫面，不過當時因陳瑞豐喝醉酒在街上嘔吐，讓周揚青在側陪伴照顧，至此之後就沒有更進一步的發展，2人短暫的感情也因此告終。

直到2022年，周揚青被發現跟「糊咖（過氣）男星」段星星戀愛，當時段星星怒嗆粉絲管太多，周揚青則以一張自拍照暗喻「雖然糊，但架不住我喜歡」，不久後2人也遭狗仔目擊牽手逛公園、河邊相擁親吻的畫面。不過，周揚青於2023年7月回復網友稱沒有在戀愛，坦承自己已恢復單身，這段感情同樣也迅速凋零。

周揚青先前才為藝人總以工作性質為由拒絕公開戀情而誓言「不會再找藝人談戀愛」，僅希望當自己有一段穩定的感情時，雙方都能大大方方向全世界公佈喜訊，若無法做到便會向對方說「掰掰！」如今，周揚青被拍到有望發展第5段新戀情，男方身份更是物理學博士而非藝人，被外界一致認爲指日可待。

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