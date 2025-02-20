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慟別大S…王偉忠悲憶最後見面「是她最美的一天」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛2日不敵流感併發肺炎不幸辭世，48年的璀璨人生落幕，家屬、親友們面對突如其來的噩耗傷心欲絕，與她情同家人的「偉忠哥」王偉忠在沈寂多日後首度寫下長文悼念，憶起昔日2人合作的場景，不禁感慨：「那天她精神奕奕的回眸一笑，滿滿的幸福喜悅，是我記憶中她最漂亮、最開心的一天。」

王偉忠（右起）與妻子林慧晶最後一次見到大S，即是她與具俊曄一同出席愛女的歸寧宴。（翻攝自IG）王偉忠（右起）與妻子林慧晶最後一次見到大S，即是她與具俊曄一同出席愛女的歸寧宴。（翻攝自IG）

王偉忠昨（19日）以撰寫《今周刊》文字專欄的方式首度悼念大S，他提到大S辭世後曾於夜深人靜之際觀看上映逾20年的《超人特攻隊》中文配音版，當中的「超能先生」就是由他配音，而為退隱江湖育兒的彈力女超人幕後獻聲的人即是大S，昔日合作的畫面至今歷歷在目。

王偉忠形容大S的聲音甜美而飽滿，縱然她當時單身未婚，即使僅是聲音演出，但配音時的表情豐富，特別是關於孩子的台詞充滿著關愛又含有母性權威，似乎就如同戲外的她是家中頂樑柱，且有正義感，堅持做她認為正確的事，如同「女超人」過著與所愛之人生活之餘，偶爾出外打擊犯罪，或許就是大S嚮往的生活。

回憶上次見到大S的畫面，王偉忠透露當時她側身回頭、嘴角微翹帶著一抹笑，彷彿會發光，「我們最近才見到她精神奕奕的回眸一笑，滿滿的幸福喜悅，相識近30年，那天，是我記憶中她最漂亮、最開心的一天。」他也感慨如同S媽形容的「她回到外星去了」，認為大S內在確實藏有豐富的小宇宙，最後更邀請大S入夢談談小宇宙中的狂想。

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