《童話故事下集》5大彩蛋揭秘！「AV女優兼看診」劉以豪害羞到狂NG

劉以豪（右）在《童話故事下集》的媽寶行徑，惹來柯佳嬿不斷白眼。（Netflix提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕柯佳嬿、劉以豪、柯淑勤、曾敬驊、姚愛寗等人主演的影集《童話故事下集》上線48小時，直衝Netflix台灣區域影集排行榜第一名，引發許多關於婚姻愛情議題的討論，編導李念修也分享劇中的5大彩蛋，解析宜玲（柯佳嬿 飾）和學友（劉以豪 飾）的角色設定，以及劇中劉以豪去取精時，醫生跟謎片女主角是同一個人，還有片頭動畫總長只有19秒，卻已經講完整部劇的巧思。

編導李念修提到「宜玲是紅色，學友是藍色」，她指出第一個彩蛋就是顏色的設定，她說：「如果宜玲是油門，那學友就是煞車；如果宜玲是火，那學友就是水。」解釋這是兩人的個性設定，而為了將這樣的設定視覺化，特意在服裝色彩上做出區別，幾乎整齣戲柯佳嬿都穿暖色系，且大多是紅色系，強化她爆發外放的感覺，而劉以豪則用冷色或藍色來釋放出冷靜、退縮的氣息。但劇情發展到決定生孩子，學友喜悅後，學友和宜玲交換了色系，學友首次穿上橘紅色強化他的開心，而宜玲變成藍色，表達內心的不確定，而後又隨劇情回到原設定。

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劉以豪（左）和柯佳嬿在《童話故事下集》分別有顏色和個性上的設定。（Netflix提供）

彩蛋二則是劉以豪和柯佳嬿的約會，他們開拍前為了建立默契和熟悉度，劇組特地安排兩人一起玩滑板、唱卡拉。場景中，學友電腦的桌布照、床頭相框照，就是當時拍下的，也作為宜玲和學友婚前的約會照。

彩蛋三是「藍色夢露」，也就是劉以豪和柯佳嬿去看的婦產科醫生和劉以豪取精看的謎片，裏頭AV女優是同一個演員，她是阮劇團的品潔。阮劇團是堅持用台語做戲的嘉義劇團，每齣戲都充滿台灣特色，非常值得一看。編導李念修說：「品潔非常專業，不論演醫生還是女優都不會笑場，認真的神情，讓對戲的以豪在看診戲，創下本劇NG最多次數。」

阮劇團的品潔在《童話故事下集》中分別飾演婦產科醫師和AV女優。（Netflix提供）

彩蛋四是「阿傑藥局的店名」，編導李念修表示：「阿傑藥局的店名是故意那樣取的，如果有看完全劇就明白在暗示什麼，在此就不劇透了。」

而彩蛋五則是「用19秒說出全劇」，編導李念修指出片頭動畫總長只有19秒，卻包含全劇許多重要元素，包括樂高花、靈魂之伴App、友友的機車、圍棋、積木、A片光碟、披薩、定情噴水池，最後收在鳥拉屎在片名上。

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