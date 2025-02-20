眼裡最美的大S！賈永婕翻舊照緬懷...下秒遭兒「打回現實」

賈永婕（右）釋出舊照緬懷大S（左）在自己眼中最美的模樣。（照片經馬賽克處理；翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛2日不敵流感併發肺炎不幸辭世，48年的璀璨人生落幕，家屬、親友們面對突如其來的噩耗傷心欲絕，好友賈永婕更因第一時間悲痛陳述見大S最後一面的過程，連日遭到大批酸民攻擊。如今，賈永婕仍懶理酸民再釋出舊照還原自己眼中「最美的大S」。

賈永婕（右）笑稱自己像幫傭，反而大S（左）較像兒子的親媽。（照片經馬賽克處理；翻攝自臉書）

「兒子多年前與大S！」賈永婕釋出2張珍貴多年的舊照緬懷大S，並以「這是我眼裡最美的大S」稱之，可見照片中的賈永婕坐在兒子後方一隅，礙於光線不足顯得黯淡無光；反之大S卻燦爛奪目，目光更是停留在賈永婕兒子的身上，瞳映出滿滿的母愛。

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為此，賈永婕以玩笑口吻作勢抱怨，「只是為什麼當時還沒生小孩的大S比較像你親媽...我像旁邊幫傭的啦！」而這珍貴的溫馨合影，也讓賈永婕的兒子開心直喊：「這是我跟大S阿姨耶！大S阿姨好漂亮喔，比妳漂亮多了！」一席話令她被迫接受現實，同時也大器認栽：「ok fine我認了！」

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