名醫爆「偷情多女」反擊揭真相！昔為林志玲、柯林頓看病竄紅

名醫林青穀遭爆婚內偷情多女，稍早親自出馬闢謠反擊。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕名醫林青穀從醫逾30年經歷豐富獲封「台灣首席家醫科醫師」，豈料今（19日）卻遭爆料婚內偷情，不倫的對象多達7位女性；針對指控，林青穀稍早親自發聲反駁澄清，不過隨著被輿論推至風口浪尖上，昔日的事蹟也遭一一挖出。

林青穀遭爆料隱藏已婚身份不倫偷情多女，對象從「小三」一路排到「小七」，更被發現彼此同時存在的事實，他不僅要「小三們」和平共處，更誇口元配妻子早就知情。面對指控，林青穀稍早在昨日的臉書貼文底下闢謠，「是我被詐騙集團勒索，我不肯屈服，她們去週刊亂扯….」他回憶當年遭修理導致憂鬱症發作，他自我期許道：「我會認真面對，期待幾天後撥雲見日。」

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美國前總統柯林頓（左）、台灣第一名模林志玲（右）都曾向林青穀求診。（組合照，美聯社、本報資料照）

隨著各界輿論甚囂塵上，林青穀昔日事蹟也被挖出，他以往時常作客各大談話性節目分享醫療新知，許多政商名流也都指名找他求診，其中就包含「台灣第一名模」林志玲、已故導演明金成，甚至連美國前總統柯林頓來台時也由他擔任隨行醫師，憑藉豐富的臨床經驗而名留青史；不過，他也曾公開允諾絕不酒駕上路，卻因酒後騎腳踏車爆發行車糾紛而躍上新聞版面。

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