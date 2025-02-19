晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

名醫爆「偷情多女」反擊揭真相！昔為林志玲、柯林頓看病竄紅

名醫林青穀遭爆婚內偷情多女，稍早親自出馬闢謠反擊。（翻攝自臉書）名醫林青穀遭爆婚內偷情多女，稍早親自出馬闢謠反擊。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕名醫林青穀從醫逾30年經歷豐富獲封「台灣首席家醫科醫師」，豈料今（19日）卻遭爆料婚內偷情，不倫的對象多達7位女性；針對指控，林青穀稍早親自發聲反駁澄清，不過隨著被輿論推至風口浪尖上，昔日的事蹟也遭一一挖出。

林青穀遭爆料隱藏已婚身份不倫偷情多女，對象從「小三」一路排到「小七」，更被發現彼此同時存在的事實，他不僅要「小三們」和平共處，更誇口元配妻子早就知情。面對指控，林青穀稍早在昨日的臉書貼文底下闢謠，「是我被詐騙集團勒索，我不肯屈服，她們去週刊亂扯….」他回憶當年遭修理導致憂鬱症發作，他自我期許道：「我會認真面對，期待幾天後撥雲見日。」

美國前總統柯林頓（左）、台灣第一名模林志玲（右）都曾向林青穀求診。（組合照，美聯社、本報資料照）美國前總統柯林頓（左）、台灣第一名模林志玲（右）都曾向林青穀求診。（組合照，美聯社、本報資料照）

隨著各界輿論甚囂塵上，林青穀昔日事蹟也被挖出，他以往時常作客各大談話性節目分享醫療新知，許多政商名流也都指名找他求診，其中就包含「台灣第一名模」林志玲、已故導演明金成，甚至連美國前總統柯林頓來台時也由他擔任隨行醫師，憑藉豐富的臨床經驗而名留青史；不過，他也曾公開允諾絕不酒駕上路，卻因酒後騎腳踏車爆發行車糾紛而躍上新聞版面。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中