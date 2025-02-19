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大牙走過低潮復工「成街友」！資深前輩狂讚：流下不該流的淚

大牙走過低潮復工「成街友」！資深前輩狂讚：流下不該流的淚鄭永岳（左起）、草爺、洪毓璟、楊麗音、梅賢治、王自強合作《夾縫人生》，演繹無家者議題。（公視台語台提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「大牙」周宜霈2023年指控陳建州性騷擾，因官司陷入低潮，有長達1年沒工作，如今她重啟人生，恢復演員身份，近來公視台語台新戲《夾縫人生》殺青，劇中飾演街友，與她本人反差很大，戲外她愛乾淨有潔癖，但一上戲馬上切換「成為街友的狀態」。

她戲裡飾演的街友看起來和平常人沒兩樣，實則是位身心都飽受疾病之苦的無家者。她認為這個劇本最吸引人的地方在於「人性的拔河」和「人生的無奈」，「無家者背後都有各自的故事，可能是自我放棄、或是被迫割捨、甚至是一種不想面對的逃離，這其實在每一個人身上都有，在無家者身上更顯苦澀。」

大牙走過低潮復工「成街友」！資深前輩狂讚：流下不該流的淚王自強（左）和大牙合作《夾縫人生》，差點讓他流下角色設定不該流的眼淚。（公視台語台提供）

導演王傳宗分享當時邀請周宜霈出演的契機，其實是他去其它劇組蹭飯，剛好見識到她演出的爆發力，因而向她遞出邀請。開拍後她的表現果然沒有讓王傳宗失望，他大讚周宜霈節奏掌握得非常好，在現場幾乎不需要太多的提點，總是能交出精準的表演。

資深前輩王自強也讚許周宜霈本次表現，差點讓他流下角色設定不該流的眼淚。洪毓璟也認同周宜霈戲內戲外落差很大，他認為「周宜霈掌握角色狀態很強」，其中一場戲她的表演能量感動了全場的劇組人員，但下戲後又馬上切換回平常大姊姊的狀態，送大家幸運小餅乾。

大牙走過低潮復工「成街友」！資深前輩狂讚：流下不該流的淚洪毓璟（下）在《夾縫人生》首演男主角，楊麗音認證戲裡戲外「反差大」。（公視台語台提供）

另外，出道十年首次擔任主角的洪毓璟，為揣摩角色多次跑到台北車站觀察無家者族群，為了放大生活中的「無力感」，在拍戲空檔之餘，特別到便利商店用餐區吃微波食品、長時間待著。有一次，還不小心在那睡了四小時，醒來恍如隔世。

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