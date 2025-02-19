蔡允潔才公布懷男寶 突肚子劇痛就醫

蔡允潔上週宣布懷上男寶。（資料照，紅心字會提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕蔡允潔小年夜曬出超音波照宣布升格二寶媽，上週驚喜宣布懷上男寶，也哀嚎懷二胎太不舒服。她昨（18）透露肚子突然劇痛，吃了安胎藥也不見好轉，趕緊到婦產科掛急診。

蔡允潔透露外出用餐突然肚子劇痛。（翻攝自臉書）

蔡允潔表示前晚帶著女兒外出用餐，結束如廁時，肚子突然痛了起來，她趕緊叫老公帶她回家，「20分鐘的路程跟過了2小時一樣煎熬，胡思亂想。」女兒小福星看著媽媽不舒服，也暖心安慰「媽媽我牽你」，蔡允潔回家後趕緊吞安胎藥，不過過了一小時仍持續疼痛。

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後來她打電話給婦產科醫生，醫生建議她如果擔心，還是去婦產科急診檢查，「可是小福星在家睡覺，雖然是痛到連站直都很難，全身也不知道是害怕還是痛，瑟瑟發抖，老公說我這樣怎麼去一個人去診所，真的是媽媽精神爆發欸！立刻叫了車，一個人就往診所去了，連醫生都誇我好勇敢！」

蔡允潔表示好在超音波檢查，確認寶寶的心跳正常，只是腸絞痛和脹氣引起的肚子，讓她虛驚一場，「第一胎還真的沒有這樣驚險的狀況過！真的是每胎的寶寶都完全不一樣啊。」

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