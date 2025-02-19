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皮克斯「烏骨雞湯」系動畫！影集《勝與敗》療癒又寫實

皮克斯首部原創動畫影集《勝與敗》已於Disney+上線。（Disney+提供）皮克斯首部原創動畫影集《勝與敗》已於Disney+上線。（Disney+提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕皮克斯長篇動畫影集《勝與敗》正式在Disney+上線，影集以壘球比賽為背景，帶領觀眾從一場壘球冠軍賽中的八個角色，以不同視角道出人生中必經的酸甜苦辣，從親情、愛情、到成長過程中的內耗和掙扎，每個人都將從中找到自己共鳴且感動的故事。

作為皮克斯首部原創動畫影集，《勝與敗》的構想自2019年開始萌芽，編劇邁克爾耶茨也透露故事設定竟源於自己與《玩具總動員4》同事、同時也是此次《勝與敗》導演嘉莉霍布森的辦公室日常對話。

兩人對同個議題總有不同解釋，甚至是非常兩極的看法，因此突發奇想，想要講述一個由不同角色、不同人生經歷來看待事件的故事。「選擇以壘球比賽作為背景，是因為嘉莉從小就打壘球，她認為運動能體現人生的許多面向」，並且「運動能展現一個人的最好和最壞的一面，讓最冷靜的人也可能失去理智。」

作為萬眾矚目的皮克斯新作，《勝與敗》的首播備受期待，作品第一集更以導演的童年故事為原型，為粉絲帶來最真實的成長寫照。第一集劇中主角蘿莉身為教練的女兒，總是擔心自己無法滿足父親與隊友的期待，也因此陷入焦慮與內耗中無法自拔。

而導演嘉莉在兒時練習壘球時有過幾乎一模一樣的自我懷疑，不論是運動或人生，或許不是每個人都有天分、或許人人都會有躊躇不前的時候，但只要我們願意奮力一搏，又有誰能定論眼前的失敗不會是未來邁向成功的墊腳石？

《勝與敗》將不只是孩童、青少年的療癒心靈雞湯，更是大人也會超有共鳴的「烏骨雞湯」系動畫，除了青春期的焦慮迷惘，更寫實道出都市男女的愛情百態、職場媽媽的分身乏術、成長過程中磕絆後再度站起來的勇氣，絕對是今年不可錯過的年度影集！今日起在Disney+獨家首播前兩集，並於每週三持續更新最新集數。

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