地方阿嬤截胡！胡瓜錄影突被攔路拍照 全場傻眼大爆笑

熱情民眾搶著與胡瓜拍照。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜、阿翔、籃籃、郭忠祐以及賴慧如主持《綜藝大集合》今日在坪林「保坪宮」錄影，今天開工以平安健康為主題，民視團隊購買「福祿壽平安龜」來保坪宮拜拜，當時胡瓜與主持群們正發發糕給鄉親們，發到一半熱情的地方阿嬤不管有沒有錄影，火速攔截偶像胡瓜直接拍照，讓全場傻眼。

胡瓜主持《綜藝大集合》今開工錄影。（民視提供）

胡瓜帶領主持群謝謝鄉親，現場發送「發糕」跟鄉親們分享，象徵大家一起開工，請鄉親們繼續發揮創意，帶來歡笑給大家。沒想到開工的確笑料不斷，坪林地方阿嬤看到偶像胡瓜來到現場，一個箭步卡住走道要跟胡瓜合照，還把相機拿給賴慧如幫忙拍，讓全場傻眼也大爆笑，胡瓜說：「看到阿嬤們開開心心，我也心滿意足」。

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胡瓜《綜藝大集合》今開工錄影，率領主持群感謝熱情鄉親。（民視提供）

提到大S令人遺憾的消息，以及日前台中百貨氣爆，胡瓜說開年的不平靜不代表一整年都不平靜，希望節目帶給大家歡樂，他把正面能量鼓勵大家，對人事物要有信心，凡事謹慎面對，平安健渡過一整年。阿翔也說開工看到大家就開心，除了努力把歡樂帶給大家，要珍惜當下。

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