林依晨現身男團選秀節目！近況曝光甜喊：想看江直樹們

《創造營亞洲第二季》導師合照袁婭維（左起）、Jeff、BamBam、徐明浩、林依晨、Yaya。（TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕男團選秀節目《創造營亞洲第二季》獨家登陸台灣電視螢幕，將於2月22日（週六）晚間10點TVBS 42台首播！集結來自中國、泰國、韓國、日本、馬來西亞、印尼等多國60位頂尖練習生展開激烈競賽，爭奪成團機會，帶來一系列融合多元文化與音樂風格的精彩選秀舞台。

本季導師陣容堅強，由兩位發起人領軍，分別為全球知名男團SEVENTEEN成員徐明浩（THE 8），以及GOT7成員BamBam強勢登場。此外，導師團隊包括泰國全方位藝人Jeff Satur、靈魂歌姬袁婭維、泰國人氣女演員YAYA，本季節目更驚喜邀請金鐘視后林依晨擔任特邀導師，她幽默表示：「我同時也是曾經的F班袁湘琴，今天很高興來到這裡，期待看到非常多位在A班的江直樹們！」此話一出，全場歡呼聲連連，讓氣氛瞬間更加熱烈。

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本季學員們將經過層層挑戰與嚴格訓練，角逐最終7人席位，組成全新限定男團。節目不僅展現學員們的才華與熱血，更融合多元文化與音樂風格，開創亞洲娛樂新時代！第一集即話題不斷，導師們不僅各自以精彩的首秀登場，學員們的表現更是讓導師們驚喜連連，初舞台第一組演出就讓徐明浩讚嘆：「第一個舞台，超出了我的想像！」袁婭維則感動表示：「這是我第一次到海外擔任導師，看到專業演出，這次真的沒有白來。」

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