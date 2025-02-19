陳曉片酬超過14億！ 離婚財產分配曝光「傳陳妍希至少拿走4億」

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星陳妍希與中國演員陳曉2016年結婚，近年屢傳婚變，兩人昨（18日）雙雙證實離婚，消息曝光後，引起諸多討論，兩人的財產分配也成為外界矚目的焦點。有網友粗估陳曉身家至少14億台幣，陳妍希有望分配到約4億台幣。

陳妍希（右）與陳曉18日證實離婚。（本報資料照）

有業界人士透露，陳曉在2017年接拍《那年花開月正圓》，片酬高達3000萬人民幣（約1.3億元台幣），隨著知名度提升，片酬也水漲船高，後來出演的電視劇加起來高達693集，粗估片酬收入至少有3.2億人民幣（約新台幣14億元）。然而，這還不包括代言、商務、音樂和綜藝等其他收入。

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據了解，陳曉在劇組工作期間，衣食住行等費用均由劇組承擔，因此日常消費相對較少，保守估計，他在婚後的積蓄至少也有2億人民幣（約新台幣9億元）。

據中國婚姻法規定，夫妻在婚姻存續期間所得的財產，若無特別約定，應歸夫妻共同所有，因此陳曉和陳妍希在婚後8年間取得的財產，原則上應當平均分配。如今兩人已證實離婚，陳曉照理需支付陳妍希「分手費」，也就是說，陳妍希至少分走1億人民幣（約新台幣4.5億）。

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