中國網紅「來台睡女粉」對方父是警察！ Sean：氣到發抖

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕旅居泰國的中國籍網紅Sean，過去搭檔陳老師靠著來台拍攝旅遊影片爆紅，以親切爽朗的形象收穫大批粉絲。不過，Sean近日突宣布，兩人鬧翻正式拆夥；他17日再更新影片踢爆，陳老師來台創了一個群組，且睡了當中的女粉絲，對方爸爸還是警察。得知此事後，Sean怒批，「我真是傻子！幫了一個渣男。」

Sean（左）宣布與陳老師拆夥。（翻攝自YT）

Sean於影片中踢爆，陳老師來台時，辦了一個群組，且睡了當中一位警察粉絲。不過，他致電向友人查證後，得知其實是睡了一名女粉絲，而該女的父親是一名警察。對方還透露，當時陳老師是在台北動完眼睛手術後，到外面住，便與女粉絲相約，後來經多位粉絲安慰，這位女粉絲已經看開，就只是覺得被陳老師欺騙而已，沒有打算追究。

請繼續往下閱讀...

對此，Sean痛轟，「就算2人打算交往，之前沒有見過面，哪有一個晚上就能睡的啊？我們拿台灣的簽證，要是發生甚麼醜聞，這輩子可能再也去不了台灣，他們要怪是怪在『Sean逛吃TV』，不會怪在陳老師身上。」

Sean揭陳老師來台睡女粉絲。（翻攝自YT）

Sean表示，得知此事後氣得發抖，陳老師當初身無分文，被公司開除走投無路，自己收留他到家裡吃住，帶陳老師一起拍片，不料到台灣後，有了點名氣就走鐘成這樣。Sean無奈感嘆，「我現在覺得自己是一個傻子，幫了一個渣男。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法