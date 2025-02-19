晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

中國網紅「來台睡女粉」對方父是警察！ Sean：氣到發抖

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕旅居泰國的中國籍網紅Sean，過去搭檔陳老師靠著來台拍攝旅遊影片爆紅，以親切爽朗的形象收穫大批粉絲。不過，Sean近日突宣布，兩人鬧翻正式拆夥；他17日再更新影片踢爆，陳老師來台創了一個群組，且睡了當中的女粉絲，對方爸爸還是警察。得知此事後，Sean怒批，「我真是傻子！幫了一個渣男。」

Sean（左）宣布與陳老師拆夥。（翻攝自YT）Sean（左）宣布與陳老師拆夥。（翻攝自YT）

Sean於影片中踢爆，陳老師來台時，辦了一個群組，且睡了當中一位警察粉絲。不過，他致電向友人查證後，得知其實是睡了一名女粉絲，而該女的父親是一名警察。對方還透露，當時陳老師是在台北動完眼睛手術後，到外面住，便與女粉絲相約，後來經多位粉絲安慰，這位女粉絲已經看開，就只是覺得被陳老師欺騙而已，沒有打算追究。

對此，Sean痛轟，「就算2人打算交往，之前沒有見過面，哪有一個晚上就能睡的啊？我們拿台灣的簽證，要是發生甚麼醜聞，這輩子可能再也去不了台灣，他們要怪是怪在『Sean逛吃TV』，不會怪在陳老師身上。」

Sean揭陳老師來台睡女粉絲。（翻攝自YT）Sean揭陳老師來台睡女粉絲。（翻攝自YT）

Sean表示，得知此事後氣得發抖，陳老師當初身無分文，被公司開除走投無路，自己收留他到家裡吃住，帶陳老師一起拍片，不料到台灣後，有了點名氣就走鐘成這樣。Sean無奈感嘆，「我現在覺得自己是一個傻子，幫了一個渣男。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中