24歲金賽綸出殯長眠坡州畫面曝！家屬淚崩無法接受

金賽綸今早出殯，韓媒捕捉現場畫面，氣氛哀戚。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕「天才童星」出身的金賽綸16日被友人發現陳屍家中，得年24歲，震驚外界；今早，首爾峨山醫院殯儀館舉行出殯儀式，全程未公開，但韓媒依舊捕捉到部分畫面，只見家屬眼眶泛紅，久久無法回神，氣氛嚴肅哀戚。

韓媒報導，金賽綸韓國時間今晨6點20分，在家屬與摯友的最後送別下出殯，安葬地點選在坡州統一路追悼公園，根據家屬意願，儀式低調不對外公開。

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金賽綸今早出殯，韓媒捕捉現場畫面，氣氛哀戚。（翻攝自X）

出殯儀式上，包括金賽綸的摯友演員金寶拉、AB6IX朴佑鎮等人出席，8名年輕男子扶靈，畫面令人心痛；而在先前的靈堂上，和她合作《大叔》的元斌罕見現身，被發現默默拭淚，包括樂童音樂家的李秀賢、韓韶禧等人都前來悼唁，表達對天才演員早逝的不捨。

金賽綸今早出殯，韓媒捕捉現場畫面，氣氛哀戚。（翻攝自X）

金賽綸15年前和元斌拍《大叔》走紅，更以電影《等待回家的日子》、《道熙呀》兩度踏上坎城影展，本來是圈內看好的明日之星，沒想到在2022年酒駕後斷送演藝生涯，飽受韓國輿論撻伐，導致需看精神科度日。

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