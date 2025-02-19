晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

西田敏行追思會 1500人出席送別

西田敏追思會昨在東京都港區的增上寺舉行。（香港星島日報）西田敏追思會昨在東京都港區的增上寺舉行。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕日本國寶演員西田敏行因參與日劇《派遣女醫X》系列在全球擁有大批影迷，去年10月17日不幸在東京世田谷區家中驟逝，享壽76歲。

西田敏行追思會18日在東京都港區的增上寺舉行，多位與他交情深厚的演員包括《女醫神Doctor X》拍檔米倉涼子、遠藤憲一及岸部一德、堺正章、名編劇三谷幸喜、武田鐵矢、妻夫木聰、山田涼介、與西田敏行組成「五人會」的男星松崎茂及柴俊夫等人都出席，並開放給一般民眾獻花致意，日媒報導，昨約1500人出席追思會。

米倉涼子（左）與西田敏行因合作《派遣女醫X》熟識。（翻攝自X）米倉涼子（左）與西田敏行因合作《派遣女醫X》熟識。（翻攝自X）

米倉涼子以《派遣女醫X》當中天才外科醫師「大門未知子」醫腳穩坐日劇女王，西田敏行是2013年開始加入第2季演出，也開啟了2人合作情誼。西田敏行飾演的角色，是大門未知子任職醫院的院長。

相關新聞：西田敏行生前謝幕作 《派遣女醫X》暖心登台

去年10月17日西田敏行傳出噩耗後，米倉涼子正在社群分享西田敏行請她吃鱉肉塊照片，沒想到1個小時後就傳出西田敏行死訊，讓米倉涼子悲傷到無法言語。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中