西田敏行追思會 1500人出席送別

西田敏追思會昨在東京都港區的增上寺舉行。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕日本國寶演員西田敏行因參與日劇《派遣女醫X》系列在全球擁有大批影迷，去年10月17日不幸在東京世田谷區家中驟逝，享壽76歲。

西田敏行追思會18日在東京都港區的增上寺舉行，多位與他交情深厚的演員包括《女醫神Doctor X》拍檔米倉涼子、遠藤憲一及岸部一德、堺正章、名編劇三谷幸喜、武田鐵矢、妻夫木聰、山田涼介、與西田敏行組成「五人會」的男星松崎茂及柴俊夫等人都出席，並開放給一般民眾獻花致意，日媒報導，昨約1500人出席追思會。

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米倉涼子（左）與西田敏行因合作《派遣女醫X》熟識。（翻攝自X）

米倉涼子以《派遣女醫X》當中天才外科醫師「大門未知子」醫腳穩坐日劇女王，西田敏行是2013年開始加入第2季演出，也開啟了2人合作情誼。西田敏行飾演的角色，是大門未知子任職醫院的院長。

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去年10月17日西田敏行傳出噩耗後，米倉涼子正在社群分享西田敏行請她吃鱉肉塊照片，沒想到1個小時後就傳出西田敏行死訊，讓米倉涼子悲傷到無法言語。

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