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娛樂 最新消息

林志穎守法當2年兵 王大陸被酸：1年兵也要逃，實在沒用

王大陸涉嫌妨害兵役、偽造文書，昨交保步出新北地檢署，被大批媒體包圍。（記者徐聖倫攝）王大陸涉嫌妨害兵役、偽造文書，昨交保步出新北地檢署，被大批媒體包圍。（記者徐聖倫攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕新北地檢署偵辦涉嫌替準備服役的役男偽造病歷案，昨（18）日大動作拘提躲避兵役的8名役男，其中包括知名男星王大陸，他涉嫌以100萬元由不法集團偽造病歷；台北市政府兵役局表示，王大陸去年底已達緩徵的最高年限33歲，日前已收到內政部發來公文，他是今年3月徵集對象，預計近日會發出兵單。

律師林智群今（19）日上午在臉書發文暗諷王大陸，他先推崇有「小旋風」美名的50歲男星林志穎，誇他當年多紅，還不是當了2年兵。話鋒一轉，林智群暗虧王大陸說：「那個什麼大陸的，1年兵也要逃，實在是沒用。」

相關新聞：造假病歷躲避服役 集團助逃兵役 男星王大陸「閃兵」被捕

刑事局幹員昨8點多持搜索票、拘票，前往王大陸位在台北市大安區住處拘提，警方按門鈴後，他應門時見到竟是刑事幹員相當驚訝，警方對其說明案由後執行搜索，整個過程約1個多小時，而王被帶上偵防車時，見到本報記者拍攝時相當狐疑、不發一語，王被依違反妨害兵役治罪條例、偽造文書等罪移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後以15萬元交保。

林志穎昔有「小旋風」美名。（翻攝自林志穎臉書）林志穎昔有「小旋風」美名。（翻攝自林志穎臉書）

北市兵役局副局長林春來表示，依照兵役法緩徵最高年限為33歲；通常是役男在學註冊後，由學校統一造冊送達戶籍所在地，核實學生身分；但王大陸在去年底已經達33歲，即便今年仍在學，也不能辦理緩徵。

林春來研判王大陸應該欲申請體位複檢，但公所尚未收到申請。他說，役男徵集順序通常按出生年次及籤號，近日已經接到內政3月入營梯次公文，預計近日就要發兵單，其中包含王大陸。屆時王大陸若未入伍，將依違反兵役法送辦。

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