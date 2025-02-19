《沙丘》宇宙再延續！第三部《沙丘：救世主》有望今年夏天開拍

延續《沙丘：第二部》的《沙丘：救世主》有望於今年開拍。（資料照，華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕外媒《Deadline》今（19）日獨家報導，科幻史詩《沙丘》系列第三部《沙丘：救世主》（暫譯）計畫於今年夏天開拍，消息來源指出，該片已展開前期製作，不過雖然設定夏季開拍的目標，還是要看演員檔期是否能協調。

由導演丹尼維勒納夫執導的《沙丘》系列作品，分別於2011年及2024年推出《沙丘》及《沙丘：第二部》，兩部片的全球累積票房突破11.44億美金（約台幣374.54億元）。《沙丘：救世主》將延續《沙丘：第二部》劇情，描述「甜茶」提摩西夏勒梅飾演的保羅亞崔迪登基後，透過一場大屠殺的聖戰征服了已知宇宙的大部分區域、達到權力的頂端，卻漸漸無力駕馭這場由狂熱驅使的殘酷暴行。

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導演丹尼維勒納夫先前曾透露，《沙丘：救世主》的故事發生在《沙丘：第二部》結尾12年後，「他們的旅程、故事不一樣了，雖然是同一個世界，但是一部新電影，情況完全不同。」他也表示，電影將完成保羅亞崔迪的旅程，自己之後不會再拍《沙丘》系列，關鍵角色將是保羅、荃妮（辛蒂亞飾）、伊若琅公主（佛蘿倫絲普伊飾）、保羅的妹妹厄莉婭（暫譯，安雅泰勒喬伊飾演），以及「更多沙蟲」。

去年發行該系列的華納兄弟曾宣佈，丹尼維勒納夫的新片定檔2026年12月18日（北美），但沒透露是什麼電影。如果真的是《沙丘：救世主》，今年夏天開拍時間仍舊相當緊迫，但不管最後是什麼作品，早已掀起影迷的熱切期待。

《沙丘》宇宙包括電影《沙丘》、《沙丘：第二部》以及前傳影集《沙丘：預言》，目前皆於串流平台Max上線中。

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