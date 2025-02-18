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孫生身心狀況堪憂！DK曝他「打了鎮定劑」 私下對話曝光

YouTuber DK還原稍早與孫生視訊所得到的內容。（翻攝自threads）YouTuber DK還原稍早與孫生視訊所得到的內容。（翻攝自threads）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅孫生近期因涉摸女生臀部遭判刑5個月，今天同一性騷案的另一名女生也出面爆料，遭孫生逼迫到摩鐵開房間，不過目前雙方各說各話，事情還有待釐清，沒多久後反骨男孩又發出聲明表示已經與孫生解約。負面新聞纏身的孫生連前經紀公司也束手無策，這時時常揭露社會案件、討論爭議事件的YouTuber DK跳出來幫忙，還原稍早與孫生視訊所得到的內容。

針對孫生遭性騷案B女爆料開房間一事，DK表示沒有判決書，所以沒辦法讓大家了解真相，結論就是各說各話，沒人知道實際情況，不過對於孫生稍早喊話要公開與B女私密片一舉，DK苦勸說：「我還是跟他說，不要再跟大家說你手上握有什麼東西，也不要拿給我看，這也是犯罪。你真的要搞清楚這世界怎麼運作，別再像小孩子一樣，你已經是個大人，要負責任。」

DK坦言，孫生現在身心狀況很糟，「昨天他去馬偕醫院打了鎮定劑，也拿了憂鬱跟安眠相關的藥物，我請他要按時服藥。他跟我說，他不敢跟別人傾訴自己對A女造成的傷害，因為怕影響到別人的情緒。」DK認為，以自己短暫的社工經驗來判斷可以確定孫生不是在演戲，也勸對方去尋求專業的心理諮商。

孫生事業一夕之間跌落谷底，DK勸他離開網路、離開所有工作，「期限呢？至少讓大家能夠看到你的改變。」他也語重心長告訴孫生，「如果大家最後還是沒辦法原諒你，那你就得承擔這個後果。

☆尊重身體自主權，請撥打113、110☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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