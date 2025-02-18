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《米奇17號》社畜號稱「全宇宙最慘」！獨裁老闆如邪教教主

由羅勃派汀森主演的《米奇17號》今在台試片。（華納兄弟提供）由羅勃派汀森主演的《米奇17號》今在台試片。（華納兄弟提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕羅伯派汀森主演新片《米奇17號》今（18）在台試片，劇情幽默描繪全人類存亡落在可憐社畜身上，荒誕劇情深受外媒、影迷喜愛，奧斯卡獎名導亞當麥凱盛讚「這部片幽默、瘋狂，有時又非常感人」。

羅伯派汀森在片中飾演宇宙探索計畫的消耗工「米奇」，被送往外太空出生入死，聘用他的血汗公司更發明出「人體列印」機器，一旦他意外陣亡，公司就會列印出新的米奇，逼他繼續扛起各種屎缺爛差事，堪稱全宇宙最慘社畜。

馬克魯法洛演出使喚米奇的獨裁老闆。（華納兄弟提供）馬克魯法洛演出使喚米奇的獨裁老闆。（華納兄弟提供）

該片還找來馬克魯法洛演出使喚米奇的獨裁老闆，他有如邪教教主般的瘋狂行事風格，吸引一群死忠的支持者；派汀森與馬克有多場對戲，精彩詮釋慣老闆與小社畜的反差形象，讓觀眾看得心有戚戚焉。

有趣的是，馬克魯法洛表示，他的每套服裝造型都經過設計、絕不重複，以展現他鋪張奢華的行事風格，也笑說他過去拍的電影從來不必換髮型，但這部卻逼他破天荒換了3種髮型，讓他苦不堪言；《米奇17號》3月6日在台上映。

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